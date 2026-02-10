Premierul Ilie Bolojan: Unele primării au majorat impozitele pe mașini mult peste limita stabilită de Guvern

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seara, că unele primării au majorat impozitele pe mașini mult peste limita stabilită de Guvern, ceea ce a generat nemulțumiri în rândul populației. Invitat la Digi24, acesta a subliniat că aceste creșteri nu au fost impuse de Executiv, ci au fost decizii luate la nivel local.

„De exemplu, unele primării au majorat mult mai mult impozitele pe mașini față de limita pe care a stabilit-o guvernul, crezând poate că vor încasa mai mulți bani. Problema pe care o au, după ce au apărut nemulțumirile cetățenilor, este că de majorat le-au putut majora, dar legislația actuală nu le permite să le reducă la nivelul minim stabilit în legea națională. Deci au apărut niște zone de nemulțumiri”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a punctat că statul nu mai dispune de resursele financiare necesare pentru a susține scutiri sau facilități generale și că orice astfel de decizie are un impact direct asupra bugetului. „Nu mai putem să mergem pe scutirile în totalitate. Nu există așa ceva la modul deschis datorită faptului că nu mai avem această capacitate. Orice scutire care se face, orice excepție, orice voucher, orice program, trebuie întotdeauna să ne gândim din ce bani acoperim această scutire. Pentru că nu mai avem acești bani, trebuie înțeles că acești bani îi împrumută România, pentru care plătește niște dobânzi enorme”, a conchis Bolojan.