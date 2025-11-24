dark
Amazon va investi 50 de miliarde de dolari în infrastructura de inteligență artificială a guvernului SUA

Redacția TechRider
24 noiembrie 2025
Centru de date Amazon
Sursa foto: Michael Sohn / AP / Profimedia
Amazon va investi 50 de miliarde de dolari în sistemele de inteligență artificială ale guvernului american. Anunțul a fost făcut luni. Investiția va începe anul viitor, potrivit Mediafax.

Această investiție masivă are scopul de a „accelera” activitatea guvernului SUA „în misiunile sale critice, de la securitatea cibernetică până la descoperirea de noi medicamente”, au anunțat investitorii citați de Le Figaro.

Amazon Web Services (AWS), o filială a Amazon, va investi suma de 50 de miliarde de dolari în centre de date specializate în inteligență artificială (IA) și supercomputere, destinate utilizării de către guvernul SUA, au transmis reprezentanții companiei luni, prin intermediul unui comunicat de presă.

Proiectul va începe în 2026 a confirmat directorul general al AWS, Matt Garman.

