Google va plăti 30 de milioane de dolari pentru a ajunge la un acord în procesul privind confidențialitatea copiilor pe Youtube

Google va plăti 30 de milioane de dolari pentru a ajunge la un acord în procesul în care era acuzată că a încălcat confidențialitatea copiilor care utilizează YouTube, colectând informații personale fără consimțământul părinților și utilizându-le pentru a trimite reclame personalizate, relatează Reuters.

Un acord preliminar privind acțiunea colectivă propusă a fost depus luni seara la tribunalul federal din San Jose, California, și necesită aprobarea judecătoarei federale Susan van Keulen. Google a negat orice încălcare a legii în acordul de soluționare.

Compania deținută de Alphabet a acceptat în 2019 să plătească 170 de milioane de dolari în amenzi și să modifice unele practici pentru a soluționa acuzații similare formulate de Comisia Federală pentru Comerț din SUA și de procurorul general al statului New York, Letitia James. Unii critici au considerat acordul prea indulgent.

Părinții sau tutorii a 34 de copii au acuzat Google de încălcarea a zeci de legi statale, permițând furnizorilor de conținut să ademenească copiii cu desene animate, cântece pentru copii și alt conținut pentru a-i ajuta să colecteze informații personale, chiar și după acordul din 2019.

Van Keulen a respins în ianuarie plângerile împotriva furnizorilor de conținut, printre care Hasbro, Mattel, Cartoon Network și DreamWorks Animation, invocând lipsa probelor care să îi lege de presupusa colectare de date de către Google.

Medierea a început luna următoare, ducând la încheierea acordului.

Clasa propusă acoperă copiii din SUA cu vârsta sub 13 ani care au vizionat YouTube între 1 iulie 2013 și 1 aprilie 2020. Avocații reclamanților au declarat că ar putea fi între 35 și 45 de milioane de membri ai acestui grup.

Ei au spus că, dacă 1% până la 2% vor depune cereri, o rată comparabilă cu cazuri similare anterioare, reclamanții ar putea primi între 30 și 60 de dolari fiecare, înainte de deducerea onorariilor și cheltuielilor legale.

Avocații intenționează să solicite până la 9 milioane de dolari din acord pentru cheltuieli legale.

Alphabet a înregistrat un venit net de 62,7 miliarde de dolari din venituri de 186,7 miliarde de dolari în prima jumătate a anului 2025.

Cazul este C.H. et al v Google LLC et al, Curtea Districtuală a Statelor Unite, Districtul de Nord al Californiei, nr. 19-07016.