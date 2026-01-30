Primăria Municipiului București va declanșa patru proceduri succesive de atribuire, la intervale de câte trei luni, pentru un total de 1.000 de autorizații taxi rămase disponibile, potrivit unei hotărâri aprobate în ședința de joi a Consiliului General al Capitalei.

Dintre autorizațiile scoase la atribuire, 80 vor fi alocate autovehiculelor adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități. Procedurile vor fi lansate succesiv, iar anunțul pentru fiecare etapă va fi publicat pe site-ul Primăriei Capitalei. Prima procedură urmează să fie anunțată în maximum zece zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii, potrivit Agerpres.

Conform documentelor aprobate, autorizațiile care rămân neatribuite la finalul fiecărei proceduri vor fi reportate la etapa următoare.

Raportul de specialitate prevede mai multe criterii de departajare pentru atribuirea autorizațiilor, printre care vechimea autovehiculului, clasificarea în funcție de normele de poluare, volumul util al portbagajului, dotarea cu aer condiționat, existența airbag-urilor, precum și vechimea activității desfășurate de transportator în regim autorizat.

Alte criterii includ modul de deținere a autovehiculului (proprietate sau leasing), capacitatea de a asigura desfășurarea activității timp de cel puțin opt ore pe zi lucrătoare, precum și dotările suplimentare ale vehiculului.

Potrivit autorităților, stabilirea unui număr fix de proceduri succesive, desfășurate într-un interval de timp determinat, are ca obiectiv eficientizarea procesului de atribuire și facilitarea planificării investițiilor de către transportatorii autorizați, cu respectarea tuturor etapelor legale.