Halucinație gravă: Concertul unui artist canadian faimos, anulat după ce AI-ul Google l-a etichetat pe nedrept ca delincvent sexual / El se teme că a pierdut și alte contracte din cauza tehnologiei

Redacția TechRider
26 decembrie 2025
concert anulat- AI overviews
Sursa foto: Andrew Vaughan / PA Images / Profimedia
Celebrul violonist canadian Ashley MacIsaac s-a confruntat recent cu o „halucinație” generată de funcția AI Overview a Google, care i-a afectat cariera, transmite publicația Gizmodo, potrivit Economedia.ro.

AI-ul a asociat în mod eronat biografia lui MacIsaac cu o altă persoană care are același nume de familie, astfel că l-a etichetat în mod fals pe muzician drept un delincvent sexual condamnat, cu antecedente de „ademenire pe internet”.

Impactul erorilor AI

Consecințele profesionale au fost imediate. MacIsaac a pierdut un concert programat în comunitatea Sipekne’katik First Nation din Nova Scotia, după ce organizatorii au descoperit informațiile eronate generate de AI. Deși comunitatea și-a cerut ulterior scuze și a afirmat: „Regretăm profund prejudiciul pe care această eroare l-a cauzat reputației, mijloacelor de trai și sentimentului de siguranță personală”, incidentul evidențiază volatilitatea rezultatelor căutărilor automate.

Această eroare subliniază o schimbare mai amplă în modul în care consumăm informațiile. După cum a remarcat Clifton van der Linden, profesor asistent la Universitatea McMaster, în The Globe and Mail, „asistăm la o tranziție a motoarelor de căutare de la navigatori de informații la naratori”, a spus el.

Google a transmis că a modificat rezultatele căutării pentru MacIsaac. Cu toate acestea, compania își menține poziția conform căreia AI Overviews sunt „dinamice și se schimbă frecvent”.

MacIsaac și-a exprimat îngrijorarea că ar fi putut pierde fără să știe alte contracte sau că și-ar fi făcut dușmani deoarece oamenii cred ceea ce citesc online.

