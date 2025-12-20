Produsele electrice și electrocasnice comercializate în România ar putea avea, pe lângă eticheta energetică, o etichetă standardizată care să indice clar cât de ușor pot fi reparate. O inițiativă legislativă depusă de parlamentari ai USR, propune introducerea unui „indice de reparabilitate„, conceput după modelul etichetei energetice, astfel încât informația să fie ușor de identificat, comparat și înțeles de consumatori, potrivit comunicatul de presă transmis.

Inițiativa parlamentarilor

Proiectul este inițiat de deputata Pollyanna Hangan și senatorul Remus Negoi și urmărește să îi ajute pe cumpărători să știe încă de la raft dacă un produs poate fi reparat ușor sau dacă este dificil ori costisitor de întreținut, similar modului în care clasa energetică indică eficiența consumului de energie.

„Indicele de reparabilitate le oferă consumatorilor produse mai durabile și ușor de întreținut, le oferă producătorilor oportunitatea de a se diferenția pe o piață extrem de competitivă și, de asemenea, contribuie la protejarea mediului prin reducerea deșeurilor electronice, care acum sunt în continuă creștere”, a declarat deputata Pollyanna Hangan.

Transpunerea Directivei europene

Inițiativa legislativă transpune în legislația românească prevederile Directivei europene 2024/1799 privind normele comune de promovare a reparării bunurilor. Directiva trebuie aplicată de statele membre până la 31 iulie 2026 și are ca obiectiv principal creșterea ratei de reparare a produselor electrice și electronice la cel puțin 60% până la 31 iulie 2030.

Potrivit senatorului Remus Negoi, comportamentul de cumpărare este influențat decisiv de informațiile disponibile încă de la început: „Un cetățean va ști, de la bun început, dacă respectivul echipament va putea fi reparat ușor sau nu. Pe lângă preț, marcă, indice energetic sau design, indicele de reparabilitate îl va ajuta să decidă dacă produsul este cel potrivit. Câștigă cumpărătorii, câștigă producătorii eficienți și câștigăm un mediu mai curat, prin echipamente cu durată de viață mai mare”.

Categoriile pilot de produse

Într-o primă etapă, indicele de reparabilitate va fi aplicat unor categorii pilot de produse: mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător, uscătoare de rufe, mașini de spălat vase, televizoare, echipamente frigorifice (frigidere, combine frigorifice, lăzi frigorifice), centrale termice, aparate de aer condiționat cu sau fără invertor, aspiratoare și mașini electrice de tuns iarba. Ulterior, lista de produse va putea fi extinsă treptat și la alte echipamente electrice și electronice.

Cum va funcționa indicele de reparabilitate

Indicele de reparabilitate va avea valori cuprinse între 1 și 10, unde o valoare mai mare indică un grad mai ridicat de reparabilitate. Acesta va fi afișat vizibil pe ambalajul produsului și la punctul de vânzare, atât în magazinele fizice, cât și în cele online, în proximitatea prețului, după un format similar etichetei energetice.

Calculul indicelui se va face pe baza a cinci criterii principale: perioada în care producătorul pune la dispoziția reparatorilor și consumatorilor documentația tehnică, ușurința de demontare și dezasamblare a produsului, disponibilitatea componentelor de schimb, existența asistenței gratuite la distanță și accesul la servicii de reparație.

Introducerea etichetei de reparabilitate îi va responsabiliza pe producători, importatori, achizitori intracomunitari, distribuitori și comercianți, încurajând includerea criteriilor de reparabilitate încă din faza de proiectare a produselor. Propunerea legislativă a fost elaborată în urma consultărilor cu organizații profesionale, organizații patronale și reprezentanți ai autorităților publice cu rol în implementare și aplicare, precum Ministerul Mediului, Ministerul Economiei și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului.