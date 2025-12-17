Un dealer Volvo din Marea Britanie pregătește cadouri de Crăciun pentru copiii nevoiași din România și Ucraina

Cu ocazia apropierii sărbătorilor de Crăciun, un dealer auto din York, Marea Britanie, sprijină o organizație caritabilă britanică ce ajută copiii nevoiași din România și Ucraina. Publicația The Star titrează că aproximativ 200 de copii vor fi ajutați de organizația Cry in the Dark, sprijinită de dealerul Volvo Ray Chapman Motors.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În perioada premergătoare Crăciunului, showroom-ul auto a servit ca centru de colectare pentru comunitate, invitând clienții și rezidenții să aducă cadouri sub formă de cutii de pantofi umplute cu jucării, articole de toaletă și produse esențiale pentru iarnă pentru copii.

Un total de 50 de pachete vor fi distribuite de către Dawn Parker, din partea delaer-ului britanic. Acesta va organiza o călătorie în România și Ucraina pentru a livra personal pachetele de Crăciun, făcând o oprire în Bacău, la Asociația Lumina.

„Este o onoare să fac parte din această călătorie (…). Să văd cât de mult înseamnă aceste pachete pentru copii este incredibil de emoționant”, a declarat Dawn Parker, administrator vânzări cu amănuntul la dealer-ul Volvo din York.

După vizita la Asociația Lumina, Dawn Parker va ajuta la livrarea pachetelor la 200 de copii, mulți dintre ei orfani din cauza războiului din Ucraina.