iHunt, amendată cu 20.000 de lei pentru încălcarea legislației GDPR / O persoană a reclamat stocarea de cookies care nu erau necesare pentru funcționarea site-ului

Redacția TechRider
22 decembrie 2025
Sursa foto: Facebook / iHunt
Compania iHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT, deținătoarea brandului de produse electronice și electrocasnice iHunt, a fost amendată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu 20.000 de lei. Potrivit unui comunicat al autorității, amenda vine ca urmare a încălcării unor legi privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cadrul investigației realizată de ANSPDCP, finalizată în noiembrie 2025, autoritatea a constatat că, pe site-ul deținut de companie, au fost stocate module cookies „care nu erau necesare din punct de vedere tehnic pe dispozitivul utilizatorului, fără a efectua o informare corectă și completă”. Totodată, nu a existat un consimțământ prealabil expres al persoanelor vizate.

Ca atare, operatorul a fost sancționat cu amendă de 20.000 de eli pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (5)  lit. a) și lit. b) din Legea nr. 506/2004. Legile spun că „stocarea de informații sau obținerea accesului la informația stocată în echipamentul terminal al unui abonat ori utilizator, este permisă numai cu îndeplinirea în mod cumulativ a condițiilor prevăzute de acest alineat”.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

