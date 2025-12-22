Compania iHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT, deținătoarea brandului de produse electronice și electrocasnice iHunt, a fost amendată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu 20.000 de lei. Potrivit unui comunicat al autorității, amenda vine ca urmare a încălcării unor legi privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În cadrul investigației realizată de ANSPDCP, finalizată în noiembrie 2025, autoritatea a constatat că, pe site-ul deținut de companie, au fost stocate module cookies „care nu erau necesare din punct de vedere tehnic pe dispozitivul utilizatorului, fără a efectua o informare corectă și completă”. Totodată, nu a existat un consimțământ prealabil expres al persoanelor vizate.

Ca atare, operatorul a fost sancționat cu amendă de 20.000 de eli pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (5) lit. a) și lit. b) din Legea nr. 506/2004. Legile spun că „stocarea de informații sau obținerea accesului la informația stocată în echipamentul terminal al unui abonat ori utilizator, este permisă numai cu îndeplinirea în mod cumulativ a condițiilor prevăzute de acest alineat”.