BREAKING „O mare tâmpenie”: Primarii nu știu cum să aplice noile impozite auto pe norma de poluare / Cu ce probleme se confruntă și care sunt posibilele soluții

Primarii din România se vor confrunta cu probleme în implementarea noilor impozite auto, ce vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026. În contextul în care Curtea Constituțională a dat „undă verde” majorărilor de taxe, edilii nu știu cum să implementeze taxa modificată, primarul Galațiului numind modul în care se calculează taxa „o mare tâmpenie”.

Lucian Viziteu, primarul municipiului Bacău, a declarat pentru Economedia că primăriile nu au colectat până acum informații legate de norma de poluare, pentru că nu au avut nevoie de ea. Viziteu susține că Primăria a început deja demersurile pentru obținerea datelor de la DRPCIV, dar că schimbarea vine din scurt, pentru că există probleme în corelarea bazelor de date

„În Bacău vorbim de peste 70.000 de mașini despre care nu știm această informație. Aceste informații nu au fost colectate niciodată în scop fiscal. Acum este prima dată când ar trebui să începem să le colectăm, dar noi trebuie să impunem din prima lună (a anului 2026, n.r.) acest impozit. Neavând informația, nu avem cum să estimăm in funcție de vechime sau altceva. Deci aici e o parte dificilă logistic”, a declarat Lucian Viziteu, primarul municipiului Bacău, într-o intervenție la Digi24.

Elena Lasconi, primar al orașului Câmpulung, a declarat că a făcut solicitări către DRPCIV și Registrul Auto Român pentru a colecta aceste informații. Lia Olguța Vasilescu, edilul Craiovei, susține pentru Economedia că primăria pe care o conduce are capabilitatea de a implementa acest sistem de impozitare, pe baza unui acord dintre primărie și RAR semnat încă din vara anului 2023.

„Primăria Municipiului Craiova are capacitatea de a aplica noul sistem de impozitare, deoarece, începând cu data de 10.07.2023, a încheiat un protocol de colaborare cu Registrul Auto Român (RAR) pentru importul de informații din Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV). (…) Astfel, Primăria Craiova deține toate informațiile necesare pentru calcularea impozitului conform noii legislații (norma de poluare + capacitatea cilindrică)“, a declarat Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, pentru Economedia.

Edilul municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat pentru Economedia că primăria sa se va descurca și că va sprijini serviciile de impozitare „în vederea respectării principiului de mediu prin care poluatorul plătește”. Ionuț Pucheanu, primarul orașului Galați, a fost vehement în declarații, susținând că primăria nu va aplica nicio cotă suplimentară de impozitare deoarece, din punctul său de vedere, este „deja prea mult”. Acesta vine și cu o soluție pentru modificarea impozitării: taxarea la valoarea de achiziție sau cea de piață.

„La Galați nu se va aplica nicio cotă suplimentara, că deja e prea mult, din punctul meu de vedere. E o mare tâmpenie modul în care se calculează taxa auto. Aceeași mașină care are 3.100 – 3.200 cm3, are fix 4 roți si face exact același damage asupra străzii ca una care are 1.100 de cm3. (…) Dacă vrem sa fim corecți (…), haideți să taxam mașinile la valoarea de achiziție sau la valoarea de piață”, a declarat Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați, într-o intervenție la Digi24.

Cum se va calcula impozitul auto pentru 2026

De la 1 ianuarie 2026, impozitul auto va lua în calcul și norma de poluare, pe lângă capacitatea cilindrică a autoturismului. Pentru fiecare categorie de capacitate cilindrică există o valoare de bază în lei/200 cm³. Aceasta este ajustată cu un coeficient specific normei de poluare, cuprins între 1,3 și 0,95. Mașinile vechi (non-Euro – Euro 3) primesc coeficienți mai mari, deci impozite mai ridicate, în timp ce vehiculele Euro 5, Euro 6 și hibride au coeficienți mai mici.

Noile valori arată creșteri clare pentru vehiculele cu norme vechi și reduceri pentru cele cu norme moderne, în special pentru motoarele mari. De exemplu, pentru un motor cuprins între 1.600 – 2.000 cm3, impozitele 2026 vor fi:

238–297 lei pentru vehiculele cu norme non-Euro –Euro 3;

pentru vehiculele cu norme non-Euro –Euro 3; 213–267 lei pentru vehiculele Euro 5.

Toate aceste valori sunt peste nivelurile din 2025, dar diferența între un vehicul vechi și unul modern este vizibilă, chiar dacă au aceeași cilindree. Mașinile electrice vor rămâne cele mai avantajoase fiscal: impozitul este fix, 40 lei/an, indiferent de putere.

Pentru hibridele cu emisii de ≤50 g CO₂/km, consiliile locale pot acorda o reducere de până la 30%. Unitățile administrativ-teritoriale păstrează dreptul de a aplica reduceri sau majorări ale impozitului auto, ceea ce înseamnă că valoarea finală depinde semnificativ de decizia fiecărui consiliu local.