BREAKING Legea care majorează taxele locale de la 1 ianuarie 2026 rămâne în vigoare / Impact major pentru proprietarii de mașini

Curtea Constituțională a respins miercuri sesizarea depusă de AUR împotriva legii prin care taxele locale vor crește puternic de la 1 ianuarie 2026, inclusiv cele pentru autoturisme, potrivit Economedia.

Decizia menține în vigoare actul normativ pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea, un pachet fiscal considerat esențial pentru reducerea deficitului bugetar în 2026.

Impozitele pe mașini vor crește semnificativ

Cea mai importantă modificare pentru proprietarii de vehicule vizează dublarea impozitului auto în numeroase cazuri.

Potrivit calculelor Asociației Municipiilor:

O mașină cu motor mic , dar cu normă de poluare Euro 4 , va avea un impozit dublu față de cel plătit în prezent.

Noile cote de impozitare vor ține cont mai strict de capacitatea cilindrică și nivelul de poluare, ceea ce înseamnă că vehiculele mai vechi sau cu emisii ridicate vor fi afectate cel mai mult.

Cum se va calcula impozitul auto în 2026

Impozitul pentru autoturisme va fi stabilit în funcție de două criterii principale:

Capacitatea cilindrică, împărțită în tranșe de câte 200 cm³, așa cum se procedează și în prezent. Norma de poluare – de la Non-Euro (cea mai poluantă) până la Euro 6 și hibride cu emisii reduse.

Pentru fiecare categorie de capacitate cilindrică există o valoare de bază în lei/200 cm³. Aceasta este ajustată cu un coeficient specific normei de poluare, cuprins între 1,3 și 0,95. Mașinile vechi (Euro 0–3) primesc coeficienți mai mari, deci impozite mai ridicate, în timp ce vehiculele Euro 5, Euro 6 și hibride au coeficienți mai mici.

Modelul preia logica Bulgariei, unde impozitarea se bazează pe puterea motorului, norma de poluare și vechime, adaptată la condițiile economice din România, potrivit Economedia.ro.

Ce impozite vor plăti șoferii în 2026

Noile valori arată creșteri clare pentru vehiculele cu norme vechi și reduceri pentru cele cu norme moderne, în special pentru motoarele mari.

De exemplu, pentru un motor de 1,6–2,0 litri, impozitele 2026 vor fi:

238–297 lei pentru vehiculele cu norme Euro 0–Euro 3

213–267 lei pentru vehiculele Euro 5

Toate aceste valori sunt peste nivelurile din 2025, dar diferența între un vehicul vechi și unul modern este vizibilă, chiar dacă au aceeași cilindree.

Taxe mai mici pentru electrice și hibride

Mașinile electrice vor rămâne cele mai avantajoase fiscal: impozitul este fix, 40 lei/an, indiferent de putere.

Pentru hibridele cu emisii de ≤50 g CO₂/km, consiliile locale pot acorda o reducere de până la 30%.