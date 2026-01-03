FOTO Volkswagen prezintă imagini cu interiorul noului ID.Polo / Noul limbaj de design va influența și restul de modele din gama ID.

Volkswagen a prezentat pentru prima dată interiorul noului ID.Polo, despre care producătorul german susține, într-un comunicat de presă, că are un aspect concentrat pe client. Totodată, VW susține că a îmbunătățit și materialele la interior, aducând și butoanele fizice înapoi în cockpit-urile mașinilor sale.

Abordare Pure Positive la interiorul noului ID.Polo

Kai Grünitz, membru al consiliului de administrație al Volkswagen, spune că noua arhitectură interioară, ce începe cu ID.Polo, „ridică experiența clientului la un nou nivel”. Acesta spune că VW aduce la interior „materiale de înaltă calitate și un mediu de operare intuitiv, cu butoane fizice și ecrane restructurate”.

„Începând cu ID. Polo, următoarea noastră generație de software va oferi clienților noștri un confort și funcții semnificativ mai bune. Aceasta include, de exemplu, a treia generație de Travel Assist, care va recunoaște în curând semafoarele roșii și semnele de oprire, precum și confortabila conducere cu o singură pedală”, a declarat Kai Grünitz, membru al consiliului de administrație al Volkswagen.

Cu noul ID.Polo, Volkswagen implementează noul limbaj de design Pure Positive. Compania susține că noul model lasă impresia de „vehicul dintr-o clasă superioară”, reflectată în detalii precum suprafețele acoperite cu țesătură de pe tabloul de bord și inserțiile ușilor.

Dotările din interiorul noului ID.Polo

Volkswagen spune că elementele-cheie de la interiorul noului model electric includ:

Afișaje cu informații clare și structuri de meniu ordonate;

Mai multe butoane pentru funcții directe;

Un volan multifuncțional cu comenzi clare;

Adoptarea modelelor de operare familiare VW.

Modelul vine cu două ecrane mari, unul de 10,25 inch în fața șoferului și unul central de 13 inch. Instrumentarul digital poate fi convertit să aibă un aspect retro, similar cu prima generație de VW Golf. Producătorul spune că ecranul central este „ușor accesibil și pentru pasagerul din față”.

Mai mulți jurnaliști auto s-au plâns de faptul că VW a lăsat foarte puține comenzi fizice, spre exemplu pentru climatizare. Producătorul german a ascultat iar, acum, noul ID.Polo vine cu o serie de comenzi fizice, amplasate sub ecranul central, pentru climatizare (pe două zone).

Modelul VW ID.Polo, momentan în faza de prototip, va fi lansat anul acesta. Modelul va costa sub 25.000 de euro, în linie cu rivalul francez de la Renault, Twingo. Noul Volkswagen va avea o autonomie de până la 450 de kilometri, asigurată de o baterie de 52 kWh.