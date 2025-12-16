dark
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Volkswagen mizează pe ID.Polo și ID.Cross pentru anul 2026 / Directorul de vânzări al VW: În Europa, observăm o „creștere puternică” pentru marcă

Daniel Simion
16 decembrie 2025
Volkswagen-ID.Polo
Sursa foto: Volkswagen
Volkswagen investește foarte mult în vehicule electrice. Cea mai vândută marcă din Europa a depășit Tesla în vânzările de mașini complet electrice, iar modelele BEV ale producătorului din Wolfsburg reprezintă peste 18% din vânzările mărcii. Directorul de vânzări al Volkswagen, Martin Sander, susține într-un interviu pentru Automotive News Europe că tendința de creștere a VW este preconizată să continue și în anul viitor, bazându-se pe noul EV ID.Polo.

Noul ID.Polo va costa aproximativ 25.000 de euro

Sander vorbește în termeni laudativi despre noul model electric ID.Polo. Acesta susține că modelul german este mai bun decât concurenții săi în anumite puncte-cheie. Totodată, directorul de vânzări anunță un preț de aproximativ 25.000 de euro pentru ID.Polo, ceea ce îl plasează în zona lui Renault 5 din perspectiva prețului.

„Dacă comparăm autonomia, viteza de încărcare, spațiul interior, spațiul pentru bagaje, indiferent unde ne uităm, ID Polo are cifre mai bune decât concurența principală. Prețul de pornire va fi de aproximativ 25.000 de euro, ceea ce plasează mașina într-o parte importantă a pieței”, a declarat Martin Sander, directorul de vânzări al Volkswagen.

Cum electricul ID.Polo va fi comercializat în paralel cu „clasicul” Polo și asta ar putea crea confuzie, Martin Sander a explicat că „mașinile au același nume și sunt similare în ceea ce privește dimensiunile exterioare și designul, dar, dacă le privești mai atent, veți observa că sunt mult mai mult decât un Polo «tradițional»”.

VW trebuie să reziste pe o piață cu marjă mică de profit

Până la rezultatele estimate ca fiind bune pentru anul 2026, Volkswagen trebuie să supraviețuiască pe o piață cu o marjă operațională de profit mică. Pe lângă faptul că piața modelelor compacte oferă un profit mic, marca germană va trebui să treacă și de factori care nu au fost prevăzuți la început de an, precum creșterea tarifelor americane și costuri suplimentare de restructurare.

Compania a început o rundă de restructurări, prin închiderea fabricii germane din Dresda, prima astfel de acțiune din istoria producătorului.

Volkswagen închide prima fabrică în Germania / „Fabrica Transparentă” din Dresda se închide după 88 de ani

„Dacă am exclude aceste efecte, marja operațională ar fi de 4%, ceea ce este în conformitate cu aspirația noastră inițială. Și, în ansamblu, suntem pe cale să realizăm ceea ce am promis pentru acest an. Pentru 2026 avem planuri solide pentru a îmbunătăți și mai mult profitabilitatea mărcii”, a declarat Martin Sander, directorul de vânzări al Volkswagen.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

