Cercetătorii de la Universitatea Nankai din Tianjin au anunțat dezvoltarea unei baterii semi-solid-state de generație următoare, capabile să ofere o autonomie teoretică de peste 1.000 de kilometri per încărcare pentru vehiculele electrice.

Potrivit Live Science, această realizare reprezintă un pas important spre depășirea limitelor actuale ale bateriilor litiu-ion și se înscrie într-un efort comun între universitate și industria auto, prin filiala de producție de baterii China Automotive New Energy Battery (CANEB), parte a grupului China FAW.

Tehnologia din spatele bateriei

Bateria utilizează un catod de mangan bogat în litiu și un electrolit hibrid solid-lichid super-umed, combinând avantajele arhitecturii solid-state cu un electrolit compozit cu conductivitate ionică ridicată. Această combinație asigură:

Siguranță mai mare : Electroliții solizi sunt neinflamabili și reduc riscul de scurtcircuite catastrofale, comparativ cu bateriile litiu-ion tradiționale.

: Electroliții solizi sunt neinflamabili și reduc riscul de scurtcircuite catastrofale, comparativ cu bateriile litiu-ion tradiționale. Durată de viață extinsă : Reducerea creșterii dendritelor metalice și minimizarea degradării chimice.

: Reducerea creșterii dendritelor metalice și minimizarea degradării chimice. Eficiență energetică crescută : Designul super-umed permite penetrarea completă a electrolitului în materialele active, optimizând mișcarea ionilor.

: Designul super-umed permite penetrarea completă a electrolitului în materialele active, optimizând mișcarea ionilor. Reducerea costurilor: Anodul de litiu simplifică procesul de fabricație și poate contribui la scăderea prețului de producție al bateriei.

Performanțe și capacitate

Pachetul actual testat are o capacitate totală de 142 kWh, cu o densitate energetică de 288 Wh/kg la nivel de sistem. Această valoare ia în calcul greutatea componentelor auxiliare, cum ar fi sistemele de răcire, cablajele și structura suport. La nivel izolat, densitatea energetică a bateriei atinge 500 Wh/kg, depășind cu aproximativ 30% performanța celor mai bune baterii litiu-ion disponibile azi.

Cercetătorii estimează că viitoarele versiuni ale bateriei ar putea ajunge la 340 Wh/kg la nivel de sistem și o capacitate totală de 200 kWh, ceea ce ar putea permite vehiculelor să parcurgă peste 1.600 km cu o singură încărcare. Aceasta reprezintă o creștere substanțială față de autonomia medie a vehiculelor electrice din 2024, care a fost de 455 km, și chiar față de modelele de top, cum este Lucid Air, cu autonomie maximă de 825 km.

Avantajele bateriilor semi-solid-state

Bateriile semi-solid-state oferă mai multe avantaje față de omoloagele lichide:

Siguranță – electroliții solizi reduc riscurile de incendiu și scurtcircuite. Durată de viață mai lungă – reducerea degradării și prevenirea formării dendritelor metalice. Încărcare mai rapidă – conductivitatea ridicată a electrolitului solid poate permite timpi mai scurți de încărcare. Mai multă energie pentru aceeași greutate – densitatea energetică crescută înseamnă vehicule mai ușoare sau mai compacte.

Deși bateria a fost testată într-un vehicul prototip, rezultatele nu au fost încă verificate independent. Prototipul testat a permis demonstrații de condus pe distanțe lungi, însă viitoarele demonstrații, programate pentru 2026, sunt esențiale pentru a valida performanțele și siguranța bateriei în condiții reale de utilizare.

Această tehnologie are potențialul de a transforma industria vehiculelor electrice, oferind autonomie mult mai mare și contribuind la adoptarea mai rapidă a mobilității electrice, în special pentru segmentele care necesită curse lungi sau utilizare intensivă, cum sunt camioanele și autobuzele electrice.