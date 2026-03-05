dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

China testează în premieră o baterie semi-solid-state pentru vehicule electrice cu autonomie de peste 1.000 km

Ștefan Munteanu
5 martie 2026
faw-masina-electrica-china
Sursa foto: FAW
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Cercetătorii de la Universitatea Nankai din Tianjin au anunțat dezvoltarea unei baterii semi-solid-state de generație următoare, capabile să ofere o autonomie teoretică de peste 1.000 de kilometri per încărcare pentru vehiculele electrice.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Potrivit Live Science, această realizare reprezintă un pas important spre depășirea limitelor actuale ale bateriilor litiu-ion și se înscrie într-un efort comun între universitate și industria auto, prin filiala de producție de baterii China Automotive New Energy Battery (CANEB), parte a grupului China FAW.

Tehnologia din spatele bateriei

Bateria utilizează un catod de mangan bogat în litiu și un electrolit hibrid solid-lichid super-umed, combinând avantajele arhitecturii solid-state cu un electrolit compozit cu conductivitate ionică ridicată. Această combinație asigură:

  • Siguranță mai mare: Electroliții solizi sunt neinflamabili și reduc riscul de scurtcircuite catastrofale, comparativ cu bateriile litiu-ion tradiționale.
  • Durată de viață extinsă: Reducerea creșterii dendritelor metalice și minimizarea degradării chimice.
  • Eficiență energetică crescută: Designul super-umed permite penetrarea completă a electrolitului în materialele active, optimizând mișcarea ionilor.
  • Reducerea costurilor: Anodul de litiu simplifică procesul de fabricație și poate contribui la scăderea prețului de producție al bateriei.

Performanțe și capacitate

baterie-auto-semi-solid-state-china
Sursa foto: FAW

Pachetul actual testat are o capacitate totală de 142 kWh, cu o densitate energetică de 288 Wh/kg la nivel de sistem. Această valoare ia în calcul greutatea componentelor auxiliare, cum ar fi sistemele de răcire, cablajele și structura suport. La nivel izolat, densitatea energetică a bateriei atinge 500 Wh/kg, depășind cu aproximativ 30% performanța celor mai bune baterii litiu-ion disponibile azi.

Cercetătorii estimează că viitoarele versiuni ale bateriei ar putea ajunge la 340 Wh/kg la nivel de sistem și o capacitate totală de 200 kWh, ceea ce ar putea permite vehiculelor să parcurgă peste 1.600 km cu o singură încărcare. Aceasta reprezintă o creștere substanțială față de autonomia medie a vehiculelor electrice din 2024, care a fost de 455 km, și chiar față de modelele de top, cum este Lucid Air, cu autonomie maximă de 825 km.

Avantajele bateriilor semi-solid-state

Bateriile semi-solid-state oferă mai multe avantaje față de omoloagele lichide:

  1. Siguranță – electroliții solizi reduc riscurile de incendiu și scurtcircuite.
  2. Durată de viață mai lungă – reducerea degradării și prevenirea formării dendritelor metalice.
  3. Încărcare mai rapidă – conductivitatea ridicată a electrolitului solid poate permite timpi mai scurți de încărcare.
  4. Mai multă energie pentru aceeași greutate – densitatea energetică crescută înseamnă vehicule mai ușoare sau mai compacte.

Deși bateria a fost testată într-un vehicul prototip, rezultatele nu au fost încă verificate independent. Prototipul testat a permis demonstrații de condus pe distanțe lungi, însă viitoarele demonstrații, programate pentru 2026, sunt esențiale pentru a valida performanțele și siguranța bateriei în condiții reale de utilizare.

Această tehnologie are potențialul de a transforma industria vehiculelor electrice, oferind autonomie mult mai mare și contribuind la adoptarea mai rapidă a mobilității electrice, în special pentru segmentele care necesită curse lungi sau utilizare intensivă, cum sunt camioanele și autobuzele electrice.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...