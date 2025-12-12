dark
Dacia și-a depășit recordul de vânzări din 2019 / Aproximativ 58.000 de unități comercializate la nivel global în luna noiembrie

Daniel Simion
12 decembrie 2025
Sursa foto: Dacia
Producătorul autohton de autoturisme Dacia a atins un nou vârf al vânzărilor în luna noiembrie a acestui an. Potrivit Profit.ro, constructorul din Mioveni și-a depășit rezultatele din 2019 și a ajuns la aproximativ 58.000 de autoturisme vândute într-o lună la nivel global.

Creștere de 4,5% în vânzările globale ale Dacia

Dacia a înregistrat o creștere de 3 procente față de cele 56.300 de unități vândute în aceeași perioadă a anului 2024. Cele mai multe mașini au fost comercializate în Europa, unde volumul de aproximativ 50.000 de unități este în ușoară creștere față de anul trecut.

De la începutul anului, cu doar o lună înainte de final de 2025, Dacia a vândut pe toate piețele pe care este prezentă (Europa, Nordul Africii și Turcia) aproximativ 637.500 de vehicule. Valoarea este cu aproximativ 28.000 de vehicule mai mare decât cele 609.650 de vehicule facturate în intervalul ianuarie-noiembrie 2024, reprezentând o creștere de 4,5%.

De notat este că, în 2019, Dacia comercializa și modele comerciale ușoare (LCV), sub forma lui Dokker și Lodgy, ce însumează încă 46.000 de unități. Astfel, vânzările totale ale Dacia pentru anul-record 2019 sunt de 737.000 de unități

Care sunt cele mai vândute modele Dacia

Modelele bestseller ale Dacia sunt Duster, cu 240.000 de unități, și Sandero care, la peste 260.000 de unirăți, a ocupat luni bune primul loc în vânzările europene de autoturisme noi.

Dacia Sandero, cel mai vândut model în Europa. Rezultatele pieței auto după primele 10 luni ale anului

Pentru a depăși rezultatul istoric din anul 2019, Dacia mai are nevoie să vândă în luna decembrie cel puțin 53.000 de autoturisme, un volum mult mai mic decât media lunară înregistrată în acest an de marca de la Mioveni.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

