Dacia Sandero, cel mai vândut model în Europa. Rezultatele pieței auto după primele 10 luni ale anului

Dacia Sandero a redevenit cea mai vândută mașină din Europa în luna octombrie, potrivit autonews.com. Este pentru a cincea oară în acest an când modelul de clasă mică ajunge pe primul loc, chiar dacă cifrele raportate pentru octombrie indică o scădere de aproape 8% față de aceeași perioadă din 2024.

Într-un context marcat de inflație și prețuri în creștere pe piața auto europeană, Sandero continuă să fie una dintre cele mai accesibile opțiuni, cu un preț de pornire de puțin peste 12.000 de euro în Germania.

Succesul constant al modelului produs la Mioveni are loc pe fondul scumpirii generale a mașinilor noi în zona euro. Datele Băncii Centrale Europene indică un avans de peste un sfert față de nivelul din 2015, tendință care rămâne și în prezent la unul până la unu și jumătate la sută anual. În acest context, Sandero reușește să atragă clienți care caută un cost de achiziție redus într-o perioadă în care tot mai multe modele își majorează prețurile.

Contrastant, Tesla Model Y, liderul vânzărilor în luna septembrie, a ieșit din top cincizeci în octombrie, ajungând pe poziția șaizeci și cinci. Scăderea abruptă, de peste treizeci de procente, marchează un nou episod din evoluția oscilantă a SUV-ului electric, care în ultimele trimestre a alternat vârfuri de vânzări cu perioade slabe.

T-Roc și Clio completează topul lunii

Pe locul doi în octombrie s-a situat Volkswagen T-Roc, care a raportat un avans de peste douăzeci de procente, urcând masiv în clasament față de aceeași lună a anului trecut. Renault Clio a încheiat luna pe poziția a treia, într-o perioadă de tranziție spre noua generație prezentată recent la salonul de la München.

În top cinci au intrat Volkswagen Golf și Toyota Yaris Cross, ambele cu ușoare scăderi ale vânzărilor, dar suficient de stabile pentru a-și păstra pozițiile în fața rivalilor direcți.

Mai multe modele au avut rezultate peste așteptări. Peugeot 2008 a înregistrat o creștere de un sfert și a urcat în top zece. Audi A3 a avansat spre jumătatea clasamentului, în timp ce Renault 5, recent intrat pe piață, a ajuns în top douăzeci și cinci, un salt considerabil comparativ cu aceeași lună a anului trecut.

Sandero conduce detașat după primele zece luni

Nu toate modelele au reușit să mențină ritmul. Peugeot 208 a scăzut cu un sfert, iar Volkswagen Tiguan a coborât cu peste douăzeci de procente. Citroen C3 a avut una dintre cele mai accentuate scăderi din top, cu un minus de aproape patruzeci la sută.

La nivelul primelor zece luni ale anului, Dacia Sandero rămâne lider cu peste două sute șapte mii de unități vândute, în ciuda unei ușoare scăderi față de anul trecut. Clio păstrează locul al doilea, iar T-Roc închide podiumul, menținându-se în fața lui Tiguan datorită unei creșteri moderate.