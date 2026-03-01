Producătorul german de automobile de lux BMW face un pas curajos spre automatizarea avansată a producției și anunță introducerea, în premieră, a unor roboți umanoizi într-una dintre uzinele sale.

Programul pilot va începe din această vară la fabrica din Leipzig, în estul Germaniei, și se va derula pe parcursul câtorva luni, potrivit AFP, citată de Agerpres.

În centrul proiectului se află doi roboți dezvoltați de compania suedeză Hexagon, concepuți pentru a sprijini angajații în sarcini esențiale din procesul de producție auto. Oficialii BMW insistă însă asupra unui aspect sensibil: nu sunt planificate reduceri de locuri de muncă.

Robotul AEON: 1,65 metri înălțime, 60 de kilograme și decizii proprii

Prezentat la Munchen, robotul umanoid – denumit AEON – are 1,65 metri înălțime și cântărește 60 de kilograme. Este echipat cu un cap și două brațe și se deplasează pe două roți, ceea ce îi permite să navigheze autonom prin hală.

Inteligența artificială integrată este, potrivit lui Milan Nedeljkovic, viitorul președinte al consiliului de administrație BMW și actualul șef de producție, „suficient de inteligentă” pentru a „le permite să ia propriile decizii”, integrându-se complet în mediul industrial auto.

Robotul poate manipula și transporta componente în interiorul unei fabrici complet scanate și digitalizate. Cu alte cuvinte, știe exact unde se află și ce are de făcut.

22 de senzori și autonomie de trei ore

AEON este dotat cu 22 de senzori și mai multe tipuri de camere. Arnaud Robert, președintele Hexagon Robotics, spune că robotul este „pe deplin conştient de mediul său” și poate „găsi calea optimă” în spațiul de producție.

Autonomia bateriei este de aproximativ trei ore. În cazul în care energia se epuizează, robotul își poate înlocui bateria în circa 30 de secunde, utilizând o stație de încărcare automată – un detaliu esențial pentru fluxurile industriale unde fiecare minut contează.

Prețul exact nu a fost făcut public, însă Arnaud Robert a precizat că este vorba despre o sumă „de şase cifre”.

„Nu există planuri de reducere a forței de muncă”

Automatizarea susținută de inteligență artificială vine, inevitabil, cu temeri legate de locurile de muncă. În acest context, Michael Strobel, director responsabil cu digitalizarea la BMW Group, a transmis un mesaj clar: „nu există planuri de reducere a forţei de muncă” ca urmare a introducerii roboților umanoizi.

Este o declarație menită să calmeze îngrijorările într-o industrie aflată deja sub presiune.

Concurența globală accelerează cursa tehnologică

Anunțul BMW vine într-un moment în care marile companii auto testează tot mai intens roboți umanoizi în fabrici.

În ianuarie, gigantul sud-coreean Hyundai a prezentat la CES Las Vegas robotul Atlas, dezvoltat împreună cu Boston Dynamics, care urmează să fie testat în unități de producție.

În paralel, China își demonstrează avansul tehnologic. În timpul unei vizite de stat în China, cancelarul Friedrich Merz a asistat la un dans coordonat al roboților umanoizi creați de compania chineză Unitree, o demonstrație spectaculoasă a progresului rapid realizat în ultimii ani.

Pentru industria auto germană, aflată sub presiunea concurenței asiatice – în special din partea Chinei – astfel de inițiative nu mai sunt doar experimente tehnologice. Sunt parte dintr-o strategie mai amplă de recâștigare a competitivității și de accelerare a inovației într-o perioadă considerată dificilă pentru sector.

Introducerea roboților umanoizi în cadrul fabricii din Leipzig ar putea fi, așadar, mai mult decât un simplu test. Ar putea marca începutul unei noi etape în producția auto europeană.