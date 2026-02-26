Show SF cu roboți la finalul vizitei cancelarului german în China

Cancelarul german Friedrich Merz și-a încheiat joi vizita oficială de două zile în China într-un mod neașteptat de eclectic: de la fastul imperial al Beijingului la tehnologia futuristă din Hangzhou, cu un meci de box între roboți inclus în program.

După întrevederile de miercuri cu președintele Xi Jinping și premierul Li Qiang – discuții concentrate pe consolidarea relațiilor economice și diplomatice dintre Berlin și Beijing – agenda celei de-a doua zile a avut un ton diferit. Mai puțin formal, dar la fel de simbolic.

Conform Reuters, ziua a început în Orașul Interzis din Beijing, unul dintre cele mai emblematice locuri ale Chinei.

Complexul a servit drept palat imperial timp de peste 500 de ani și este astăzi sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, dar și una dintre cele mai vizitate atracții ale țării.

În contextul Anului Calului, noul an chinezesc recent început, Merz a lăsat un mesaj în cartea de onoare a palatului. El le-a urat Germaniei și Chinei viteză, putere și energie pentru „un an de cooperare și creștere”. Cancelarul a adăugat și un vers din poemul poetului german Friedrich Schiller „Maximele lui Confucius”, un gest cu încărcătură culturală evidentă.

De la istorie la inteligență artificială

După oprirea din Beijing, Merz a zburat spre Hangzhou, metropolă estică aflată în apropiere de Shanghai, cu 12,6 milioane de locuitori.

Orașul este considerat unul dintre centrele tehnologice ale Chinei. Aici își au sediul giganți precum Alibaba și DeepSeek, companie descrisă drept lider în domeniul inteligenței artificiale din China.

Hangzhou găzduiește și Unitree Robotics, fondată în 2016 de Wang Xingxing.

Compania a devenit cunoscută pentru roboții săi umanoizi, care au atras atenția publicului larg după ce au interpretat un dans popular pe scena galei televizate dedicate Festivalului Anului Nou Chinezesc din 2025. Mai recent, aceiași roboți și-au demonstrat abilitățile într-un spectacol de luptă organizat la începutul acestei luni.

În acest context, cancelarul german a asistat la un meci de box între roboți înalți de 1,3 metri, echipați cu tehnologii bazate pe AI. O demonstrație care a pus în oglindă ambițiile tehnologice ale Chinei și interesul Germaniei pentru cooperare în domenii de vârf.

Programul de joi a inclus și o componentă economică solidă. Merz a vizitat o facilitate din Hangzhou operată încă din 1995 de compania germană Siemens Energy, unde sunt produse și exportate articole pentru echipamente de înaltă tensiune.

Astfel, vizita cancelarului a combinat diplomația tradițională cu semnale clare privind interesul pentru tehnologie și industrie, într-un moment în care relația dintre Germania și China rămâne una esențială pentru echilibrul economic global.