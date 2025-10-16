Leapmotor B10 intră pe piața europeană ca alternativă mai mare la Ford Puma Gen-E fabricat la Craiova

Leapmotor a dezvăluit noul SUV electric B10, primul model global al mărcii chineze și unul dintre cele mai accesibile SUV-uri electrice din segmentul compact. Cu un preț de pornire de 29.900 de euro, modelul intră într-un segment aglomerat, unde se confruntă cu rivali europeni precum Skoda Elroq și Enyaq, dar și cu Ford Puma Gen-E, versiunea electrică produsă la uzina Ford Otosan din Craiova.

Ford Puma Gen-E este o alternativă mai mică și mai ușoară la Leapmotor B10. Modelul românesc dispune de o baterie de 43 kWh și un motor electric de 168 CP, oferind o autonomie potrivită pentru utilizarea zilnică, respectiv aproximativ 350 de KM (estimare WLTP).

Dimensiunile sale – 4.214 mm lungime, 1.805 mm lățime și 1.555 mm înălțime – îl fac cu peste 30 cm mai scurt și mai îngust decât Leapmotor B10. Prețul de pornire al lui Puma Gen-E este de aproximativ 35.500 de euro (fără subvenții de la stat), așadar cu circa 5.000 de euro mai scump decât SUV-ul chinezesc.

Ford Puma Gen-E, rivalul mai mic ca dimensiuni și baterie

Prin comparație, Leapmotor B10 măsoară 4.515 mm lungime, 1.885 mm lățime și 1.655 mm înălțime, fiind un SUV de segment C, semnificativ mai spațios. Bateria sa de 56,2 kWh oferă o autonomie de până la 361 km WLTP, iar versiunea superioară, cu acumulator de 67,1 kWh, poate parcurge până la 434 km. Motorul dezvoltă 218 CP și 240 Nm, iar accelerația 0–100 km/h se realizează în 8 secunde.

Încărcarea rapidă DC se realizează cu până la 168 kW, de la 30 la 80% în mai puțin de 20 de minute, iar la priză AC de 11 kW, o încărcare completă durează câteva ore.

Habitaclul SUV-ului chinezesc se remarcă printr-un ecran tactil central de 14,6 inci, multiple spații de depozitare și un acoperiș panoramic din sticlă de 1,8 m². Cu 2.390 mm între scaunele față și spate, B10 oferă un spațiu interior semnificativ mai generos decât rivalul său românesc. Versiunea de bază, Life, include jante din aliaj de 18 inci, cameră 360° și sisteme complete de asistență la condus, iar varianta Design adaugă scaune ventilate, tapițerie ECO și iluminare ambientală.