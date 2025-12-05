FOTO Toyota a dezvăluit supercar-ul său GR GT / Sistem de propulsie hibrid cu V8 și peste 650 de cai putere / Modelul este încă în faza de prototip

Divizia de sport a Toyota, Gazoo Racing (TGR), a prezentat noul său supercar, urmașul modelului 2000 GT succesorul spiritual al Lexus LFA. Potrivit unui comunicat de presă al niponilor, TGR GT este încă în faza de prototip, dar ne putem aștepta la un sistem de propulsie hibrid cu un motor V8 de 4 litri, peste 650 de cai putere și o viteză de 320 km/h sau mai mare.

Toyota a acordat o atenție deosebită pentru 3 elemente-cheie

GR GT a fost conceput și dezvoltat ca o mașină de curse pentru drumurile publice, la fel cum Ferrari a făcut cu modelul F50. Noua Toyota va fi propulsată de un sistem hibrid, compus din un motor V8 biturbo de 4 litri și un singur motor electric. Valorile pe care compania le țintește sunt:

putere de peste 650 de cai putere;

cuplu de peste 850 Nm;

viteză maximă de peste 320 km/h.

Toyota susține că s-a acordat o atenție deosebită la trei elemente-cheie: un centru de greutate scăzut, greutate redusă cu rigiditate ridicată, dar și aerodinamică excepțională.

Prima Toyota cu cadru al caroseriei integral din aluminiu

De la bun început s-a ales formatul de motor frontal și tracțiune spate, pentru „a facilita manevrarea vehiculului la limită”. Centrul de greutate al componentelor grele, cum ar fi motorul V8, transmisia montată în spate și alte mecanisme importante, a fost redus semnificativ prin poziționarea optimizată. Atât centrul de greutate al șoferului, cât și cel al mașinii au fost făcute aproximativ identice.

În ceea ce privește greutatea redusă și rigiditatea ridicată, care constituie al doilea element cheie, GR GT dispune de primul cadru al caroseriei din aluminiu al Toyota. În plus, utilizarea plasticului armat cu fibră de carbon (CFRP), a plasticului și a altor materiale în panourile caroseriei a dus la obținerea unei caroserii puternice, dar ușoare.

Toyota GR GT, un model cu aspect sportiv

Partea de aerodinamică sporită este vizibilă printr-o bară față care dispune de canale de aerisire ce duc spre aripile-față. Acestea au ca scop fluidizarea circulației aerului, astfel obținându-se viteză și stabilitate mai mari. La fel și pentru capotă, care are un canal ce permite trecerea aerului peste mașină să fie mai lină.

La spate, vedem o evacuare cu 4 găuri și un difuzor ce pare mai degrabă că aparține pe un touring car decât pe o mașină de stradă. Acesta lucrează cu eleronul amplasat pe portbagaj pentru a crea forță de apăsare, oferind astfel o stabilitate în viraje sporită.

Interiorul este unul sportiv, cu un volan ce amintește de cel de pe Ford GT. Acesta este îmbrăcat în piele, iar comenzile sale sunt butoane fizice, nu suprafețe tactile. Pe acesta sunt montate și padelele pentru transmisia automată cu 8 rapoarte, dar și modurile de condus și un buton de boost. Per total, interiorul este unul sportiv și, fiind vorba despre Toyota, calitatea materialelor și îmbinărilor va fi cu siguranță una foarte bună.

Specificații tehnice pentru Toyota GR GT (prototip)

Lungime: 4.820 mm

Lățime: 2.000 mm

Înălțime: 1.195 mm

Ampatament: 2.725 mm

Masă: 1.750 kg sau mai puțin

Transmisie automată cu 8 rapoarte

Sistem de propulsie motor termic: V8 biturbo, de 4 litri motor electric integrat în transmisie

650 de cai putere (sau mai mult), 850 Nm cuplu maxim al sistemului (sau mai mult), viteză maximă de 320 km/h (sau mai mult)

Frână cu disc din carbon ceramic (față și spate)

Suspensie: braț dublu cu arc elicoidal (față și spate)