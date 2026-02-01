Hyundai Motor a început testarea roboților umanoizi în fabricile sale din Statele Unite, într-un pas major spre automatizarea producției, dar planurile companiei se lovesc de opoziția puternică a sindicatelor din Coreea de Sud, informează Interesting Engineering.

Compania a confirmat că desfășoară teste cu robotul umanoid Atlas, dezvoltat de divizia de robotică Boston Dynamics, în cadrul fabricii sale Metaplant America din Georgia, încă de la sfârșitul anului trecut. Testele urmăresc evaluarea performanței în condiții reale și colectarea de date operaționale, care pregătesc terenul pentru o eventuală comercializare pe scară largă.

În ianuarie, Hyundai a anunțat un plan ambițios de implementare a unei platforme capabile să integreze până la 30.000 de roboți umanoizi pe an până în 2028, pentru automatizarea sarcinilor repetitive din fabrici.

Roboții umanoizi intră treptat în producție

În prima fază, roboții Atlas vor fi folosiți pentru sortarea pieselor, urmând ca, în jurul anului 2030, să participe la operațiuni de asamblare mai complexe. Atlas poate ridica până la 50 kg și funcționează în condiții industriale cu temperaturi între -20°C și 40°C. Cu 56 de grade de libertate, robotul este proiectat să lucreze alături de oameni, gestionând sarcini riscante și repetitive și adaptându-se continuu pentru a crește eficiența.

Boston Dynamics, parte a grupului Hyundai, a implementat deja roboți precum Spot, folosit în peste 40 de țări pentru inspecții și monitorizare, și robotul de depozit Stretch, care a manipulat 20 de milioane de cutii din 2023 până acum.

AI și fabrici inteligente

Hyundai dezvoltă Software-Defined Factories (SDFs), facilități inteligente care colectează volume mari de date, care permit roboților să învețe și să se adapteze în timp real. În acest context, compania a înființat Robot Metaplant Application Centers (RMACs), unde roboții sunt instruiți să ridice, rotească, asambleze și să rezolve probleme complexe.

Hyundai colaborează cu NVIDIA, pentru a folosi puterea de calcul AI și simulări avansate pentru a accelera învățarea roboților, în timp ce avansează simultan strategia sa pentru vehicule inteligente. Compania intenționează să lanseze un model demonstrativ de mașină inteligentă în a doua jumătate a acestui an și o platformă complet software-defined până în 2028,.

Pentru a susține aceste proiecte, Hyundai plănuiește să achiziționeze 50.000 de unități GPU NVIDIA Blackwell, fără a preciza un calendar de implementare.

Sindicatele coreene se opun

În ciuda progreselor tehnologice, sindicatul Hyundai din Coreea de Sud s-a opus implementării roboților umanoizi, și a invocat temeri legate de pierderi de locuri de muncă. Reprezentanții muncitorilor au avertizat că niciun robot nu va fi introdus în fabrici fără un acord prealabil între management și angajați.