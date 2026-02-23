Vehiculele electrice produse în China continuă să fie mai ieftine decât cele realizate în Europa sau SUA, punând producătorii occidentali într-o poziție dificilă, arată o analiză publicată de Rhodium Group. Diferența de cost nu se explică doar prin subvențiile guvernamentale, ci mai ales prin avantajele structurale și integrarea verticală a companiilor chineze.

Producătorii chinezi controlează mai bine lanțurile de aprovizionare și se concentrează pe piața internă, ceea ce reduce semnificativ costurile operaționale. Finanțarea preferențială de la furnizori, încă permisă în anumite regiuni, oferă un avantaj suplimentar.

Chiar și producătorii occidentali care produc local în China se confruntă cu dificultăți: lanțurile lor de aprovizionare sunt parțial localizate, iar importurile sunt limitate la câteva modele premium. În ciuda acestui fapt, diferențele de preț persistă, ceea ce afectează cota de piață și profitabilitatea acestora: OEM-urile occidentale au pierdut aproximativ 40% din cota de piață în China din 2020.

Productivitatea nu este problema principală

O presupunere frecventă este că producătorii chinezi sunt mai productivi. Datele arată însă contrariul: venitul per angajat este mult mai mare la Tesla sau Volkswagen decât la BYD sau SAIC. Această diferență nu indică eficiență scăzută, ci structura de business: OEM-urile chineze se extind rapid, cresc exporturile și produc intern componente-cheie, inclusiv baterii și electronice de putere. Mai mult, alocă un procent mai mare din angajați pentru cercetare și dezvoltare (R&D), BYD dedicând aproximativ 11% din personal pentru inginerie și R&D, comparativ cu 8,8% la Volkswagen. Această strategie scade productivitatea agregată pe termen scurt, dar accelerează ciclurile de produs și inovarea.

Subvențiile contribuie la competitivitatea prețurilor, dar nu explică totul. În 2024, BYD a primit 1,4 miliarde USD în granturi, SAIC 730 milioane USD și Geely 113 milioane USD. Tesla și BMW beneficiază, de asemenea, de granturi și reduceri fiscale în China, dar în magnitudine mult mai mică comparativ cu rivalii locali.

Nu există dovezi că producătorii chinezi sacrifică marjele pentru a avea prețuri mai mici; majoritatea companiilor sunt încă în faza de creștere sau profitabilitate marginală, mai degrabă decât subevaluare deliberată.

Factorii structurali determinanți

Pe lângă subvenții, succesul prețurilor reduse se datorează:

Integrării verticale mai profunde, care reduce dependența de furnizori externi;

Scalei mari de producție, care scade costul unitar;

Costurilor generale mai mici, inclusiv R&D mai ieftin și mai eficient.

Aceste avantaje permit producătorilor chinezi să mențină prețuri competitive pe termen lung, chiar și atunci când se extind pe piețele internaționale.

Implicații pentru producătorii occidentali

Pentru a reduce decalajul de cost, OEM-urile occidentale ar trebui să investească masiv în China, să dezvolte capacități locale de cercetare și să optimizeze lanțurile de aprovizionare, în timp ce își reduc costurile și locurile de muncă în țările de origine. Această strategie intră în conflict cu politicile industriale europene și americane, care urmăresc protejarea locurilor de muncă și a valorii adăugate interne.

În concluzie, diferențele de preț nu sunt doar despre subvenții sau productivitate, ci reflectă o combinație complexă de structuri industriale, integrare verticală și politici guvernamentale care au creat un ecosistem autoelectric intern puternic și eficient.