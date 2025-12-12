FOTO Audi a vândut pachetul majoritar de acțiuni la casa de design Italdesign / Ce mașini a proiectat compania înființată de Giorgetto Giugiaro

Intenția grupului Volkswagen de a vinde celebrul studio de creație Italdesign s-au adeverit, întrucât Audi și-a vândut pachetul majoritar în casa de proiectare către o firmă americană. Potrivit unui comunicat de presă al Audi, UST va prelua studioul ce a dezvoltat o bună parte a modelelor VW, cum ar fi Golf, Passat, Scirocco sau Jetta.

Compania-mamă a Italdesign va păstra o participație semnificativă

Audi susține că a încheiat un „parteneriat strategic” cu UST, o companie cu sediul în California și domeniu de activitate în tehnologie, design și inginerie bazată pe inteligență artificială. Actuala companie-mamă a Italdesign, Lamborghini, face parte din grupul Audi și va păstra o participație semnificativă. Drept urmare, Audi va rămâne un partener strategic al Italdesign pe termen lung, precum și un client important al companiei.

Italdesign face parte din grupul Volkswagen din 2010, când firma de design a fost cumpărată într-un moment dificil pentru ea. Achiziția a fost aprobată de Martin Winterkorn, fost CEO al VW și admirator al industriei auto italiene.

Ce creații a realizat Italdesign

Studioul italian de creație Italdesign a ajutat la proiectarea unor mașini emblematice atât ca aspect, cât și ca vânzări. Spre exemplu, casa condusă de Giorgetto Giugiaro a proiectat prima generație de Fiat Panda, dar și prima generație de Volkswagen Golf. Printre alte modele notabile se numără și câteva modele Alfa Romeo (159, Brera și Alfasud), DeLorean DMC-12 (din filmul Back to the Future) și prima generație de Lotus Esprit.

Totodată, au proiectat și mașini nu tocmai plăcute ca aspect. Jeremy Clarkson, fost realizator al Top Gear și The Grand Tour, a povestit despre Morris Ital, al cărui nume a fost dat chiar în onoarea casei de design. Într-o carte comemorativă pentru Italdesign prezentată de britanic în emisiunea sa, mașina produsă de British Motor Corporation (BMC) nu avea nicio mențiune, nici măcar că ar fi existat.