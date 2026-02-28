G4Media și Info Sud-Est au analizat situația parcărilor publice din zece dintre cele mai mari municipii din România (fără București), pe baza datelor transmise de primării în noiembrie 2025 și actualizate ulterior acolo unde a fost cazul.

Analiza compară atât costul parcărilor rezidențiale, cât și numărul de locuri disponibile raportat la populația stabilă, conform recensământului din 2021.

Cele mai scumpe și cele mai ieftine parcări rezidențiale

Cele mai ridicate tarife pentru un loc de parcare de reședință se regăsesc în:

Iași – 552 lei/an (46 lei/lună)

Constanța – 528 lei/an

La polul opus se află:

Cluj-Napoca – 94 lei/an

Timișoara – 113 lei/an

Brașov – între 120 și 156 lei/an

În Constanța există suplimentar o taxă anuală de 200 de lei pentru ocuparea domeniului public, contestată în instanță. O taxă similară se aplică și în Craiova, în valoare de 116 lei/an.

Unde sunt cele mai multe locuri raportat la populație

Raportul dintre locurile de parcare publice și numărul de locuitori diferă semnificativ între orașe.

Cele mai bune valori se înregistrează în:

Timișoara – un loc la 3 locuitori (aprox. 83.000 locuri)

Sibiu – un loc la 4 locuitori (aprox. 34.000 locuri)

Brașov – un loc la 4 locuitori (aprox. 55.000 locuri)

La polul opus:

Galați – un loc la 9 locuitori (25.500 locuri)

Constanța – un loc la 7 locuitori (aprox. 38.000 locuri)

Situația pe municipii

Cluj-Napoca

Aproximativ 51.000 de locuri la o populație de 287.000 locuitori (1 la 6 persoane). Abonamentul rezidențial pentru persoane fizice este 94 lei/an, iar parcarea centrală costă 8 lei/oră.

Iași

Prețul anual de 552 lei este cel mai ridicat din analiză. În inventarele publice apar peste 58.000 de locuri, însă primăria nu a indicat un total exact actualizat. Raportul estimat este de un loc la 5 locuitori.

Constanța

Aproximativ 38.000 de locuri (24.000 rezidențiale și 14.000 cu plată), la o populație de 264.000 locuitori. Tariful rezidențial este 528 lei/an pentru persoane fizice.

Timișoara

Aproximativ 83.000 de locuri la 251.000 locuitori (1 la 3 persoane). Tarifele rezidențiale variază între 72,5 și 112,5 lei/an, în funcție de zonă.

Brașov

Circa 55.000 de locuri la 238.000 locuitori (1 la 4 persoane). Municipalitatea a lansat în dezbatere un proiect care ar putea crește tariful rezidențial la 500 lei/an prin licitație.

Craiova

Aproximativ 42.000 locuri la 234.000 locuitori (1 la 6 persoane). Locuitorii plătesc atât taxă de ocupare a domeniului public, cât și abonament anual, între 170 și 250 lei.

Galați

25.500 locuri la 218.000 locuitori (1 la 9 persoane). Abonamentul rezidențial este 173 lei/an.

Oradea

Oradea are aproximativ 37.000 de locuri la 183.000 locuitori (1 la 5 persoane). Abonamentul de domiciliu este 160 lei/an.

Sibiu

Aproximativ 34.000 locuri la 134.000 locuitori (1 la 4 persoane). Abonamentul de riveran este 23 lei/lună.

Târgu Mureș

Târgu Mureș are circa 18.000 de locuri la 116.000 locuitori (1 la 6 persoane). Abonamentul universal ajunge la 610 lei/an.

Context

Subiectul parcărilor a devenit tot mai disputat în ultimii ani, pe fondul creșterii numărului de autoturisme și al dezvoltării imobiliare accelerate. În unele orașe, locurile rezidențiale sunt atribuite prin licitație, iar regulamentele au fost contestate în instanță. Diferențele mari între municipii arată că politicile locale privind parcările și nivelul tarifelor sunt stabilite distinct, în funcție de prioritățile fiecărei administrații.