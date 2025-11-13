Noua Mazda CX-5 a fost prezentată oficial în România, marcând debutul celei de-a treia generații a SUV-ului compact japonez. Modelul continuă filosofia mărcii de a rafina, nu de a revoluționa, și aduce schimbări consistente la capitolele design, ergonomie și tehnologie, fără a renunța la formula mecanică tradițională pe care clienții Mazda o apreciază.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Noul CX-5 se poziționează într-un segment aglomerat, unde se regăsesc modele precum Kia Sportage și Ford Kuga. Pentru piața din România, prețurile pornesc de la 32.690 de euro și pot ajunge până la 41.790 de euro pentru versiunea de top Homura. Prin comparație, noua Kia Sportage are un interval apropiat, între 32.308 euro (TVA inclus) și 41.474 de euro, în funcție de echipare.

Toate versiunile Mazda CX-5 folosesc motorul pe benzină e-Skyactiv G de 2,5 litri, asistat de un sistem mild-hybrid de 24V și cuplat la o cutie automată cu șase trepte. Propulsorul dezvoltă 141 CP și un cuplu maxim de 238 Nm, cu un consum mediu anunțat între 7 și 7,5 litri la 100 km, în funcție de configurația de tracțiune. Clienții pot alege între tracțiune față sau integrală, ambele disponibile în cele patru niveluri de echipare: Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line și Homura.

Mazda a lansat în România noua generație CX-5

Față de generația anterioară, noul CX-5 este vizibil mai mare: lungimea a crescut cu 115 mm, lățimea cu 15 mm, iar înălțimea cu 30 mm. Ampatamentul ajunge acum la 2.815 mm, ceea ce se traduce printr-un interior mai generos și un portbagaj mărit la 583 de litri. Habitaclul a fost reproiectat în jurul principiului japonez Ma, care mizează pe simplitate și armonie. Consola centrală include un ecran tactil de 12,9 sau 15,6 inci, iar sistemul multimedia are Google integrat nativ, o premieră pentru Mazda, oferind acces direct la Maps, Assistant și Play fără conectarea unui smartphone.

Pe partea dinamică, suspensia și direcția au fost recalibrate pentru drumurile europene, iar sistemul M Hybrid contribuie la o tranziție mai lină între accelerație și frânare. Noua tehnologie de frânare electronică brake-by-wire permite recuperarea energiei la decelerare și îmbunătățește precizia pedalelor.

Capitolul siguranță include cele mai recente sisteme de asistență dezvoltate de Mazda, printre care Smart Brake Support, Cruise & Traffic Support, Lane Change Assist și Driver Emergency Assist – un sistem capabil să oprească vehiculul în siguranță în cazul în care șoferul nu mai reacționează.

Prin modul în care combină dimensiunile crescute, interiorul modern și soluțiile mecanice familiare, noua Mazda CX-5 rămâne fidelă direcției mărcii: evoluție discretă, dar constantă, într-un segment unde simpla coerență devine un atu.