Producătorii auto resping planul UE privind pragurile minime pentru componente „fabricate în Europa”

Producătorii de automobile nu susțin, în forma actuală, inițiativa Comisiei Europene de a introduce politici care să acorde prioritate produselor „fabricate în Europa”, în condițiile în care propunerea prevede praguri minime pentru utilizarea pieselor și componentelor produse în regiune. Divergențele scot în evidență diferențele de viziune privind modul în care Uniunea Europeană ar trebui să răspundă competiției tot mai puternice din partea vehiculelor chinezești cu prețuri reduse, potrivit Financial Times.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Comisarul european pentru strategie industrială, Stéphane Séjourné, a solicitat recent liderilor din mediul de afaceri să semneze un articol de opinie prin care să sprijine politici de tip „Made in Europe”. Acestea ar urma să recompenseze, prin subvenții publice, companiile care folosesc un nivel ridicat de piese și consumabile fabricate în Europa.

„Trebuie să stabilim o preferință europeană autentică în sectoarele noastre cele mai strategice”, se arată în articolul consultat de Financial Times. Potrivit echipei comisarului, principiul de bază este ca fondurile publice europene să contribuie direct la consolidarea producției din UE.

Inițiativa a fost semnată de peste 1.000 de directori executivi și organizații industriale, inclusiv asociația europeană a furnizorilor auto Clepa, conglomeratul german Thyssenkrupp și producătorul francez de anvelope Michelin. Cu toate acestea, marii producători de automobile nu se regăsesc printre semnatari.

Potrivit unor surse familiarizate cu situația, reticența constructorilor auto este legată de lipsa de claritate privind definiția produselor considerate „europene”, precum și de modul în care noile reguli ar urma să fie aplicate în practică, în contextul unor lanțuri de aprovizionare globale.

Propunerea, cunoscută sub numele de Legea privind accelerarea industrială (Industrial Accelerator Act – IAA), urma să fie prezentată inițial pe 10 decembrie, însă lansarea a fost amânată succesiv, mai întâi pentru 29 ianuarie, iar ulterior pentru 25 februarie. Amânările sunt puse, cel puțin parțial, pe seama îngrijorărilor interne privind nivelul de ambiție și fezabilitatea măsurilor propuse.

Mai mulți oficiali europeni, din afara cercului apropiat al lui Séjourné, au declarat că proiectul nu este suficient de matur, existând rezerve legate de aplicabilitatea sa. Reprezentanții comisarului au susținut, însă, că amânarea are rolul de a păstra un nivel ridicat de ambiție și de a evita grăbirea procesului legislativ.

În forma discutată până acum, inițiativa prevede impunerea unor niveluri minime de conținut local pentru produse strategice, precum bateriile și automobilele, cu scopul de a reduce dependența Europei de China și de a proteja producția locală de importurile ieftine. Pentru sectorul auto, oficialii au avansat un prag de până la 70% conținut european.

Constructorii auto avertizează însă că astfel de cerințe ar putea fi dificil de respectat, având în vedere structura globală a operațiunilor de producție. Există, de asemenea, discuții privind reducerea pragurilor stabilite pentru fiecare componentă în parte sau limitarea numărului de sectoare vizate de legislație.

În timp ce unele companii, precum Renault, Stellantis și Volkswagen, au susținut inițiativa la nivel de principiu, invocând necesitatea stimulării asamblării și ingineriei locale, alți lideri din industrie și-au exprimat îngrijorările. Directorul general al BMW, Oliver Zipse, a avertizat că impunerea unor reguli complexe privind conținutul local ar putea afecta capacitatea Europei de a concura la nivel global în materie de inovare.

Alți producători, inclusiv companii cu sediul în UE, au cerut extinderea definiției „fabricat în Europa” pentru a include țări precum Regatul Unit și Turcia, dar și parteneri comerciali importanți, cum ar fi Japonia. Potrivit acestora, o delimitare prea strictă ar putea slăbi competitivitatea industriei europene.

Un proiect al propunerii IAA consultat de Financial Times sugerează că definiția ar putea fi extinsă la statele cu care UE are acorduri comerciale. Criticii avertizează însă că o astfel de abordare ar dilua obiectivul principal de stimulare a producției interne.

Deși semnarea articolului de opinie nu implică obligații legale, unele surse din industrie susțin că producătorii auto sunt presați să își exprime sprijinul înainte de clarificarea detaliilor-cheie. Cabinetul comisarului Séjourné a respins aceste acuzații, subliniind că rezervele constructorilor auto reflectă o abordare precaută, nu o respingere de principiu a ideii de preferință europeană.