FOTO Honda CR-V împlinește 30 de ani / Ascensiunea de la un SUV accesibil, la unul avansat tehnologic

Cel mai bine vândut SUV al Honda, CR-V, a împlinit 30 de ani de la prima sa generație. Vânzările CR-V au început în Japonia în 1995, dar s-au extins rapid în întreaga lume, modelul fiind comercializat în prezent în aproximativ 150 de țări, cu vânzări globale cumulate de peste 15 milioane de unități, potrivit unui comunicat de presă al Honda.

Ce reprezintă denumirea „CR-V”

CR-V, care inițial însemna Comfortable Runabout Vehicle, a fost dezvoltat ca un model SUV inovator în cadrul conceptului seriei Creative Mover, care își propunea să sprijine oamenii în crearea unor stiluri de viață mai distractive și mai plăcute. Honda CR-V este considera a fi pionierul unui nou gen de „SUV urban” iar, în cei 30 de ani de la lansarea inițială în Japonia, CR-V a câștigat și și-a menținut popularitatea în întreaga lume.

În paralel cu extinderea vânzărilor pe mai multe piețe, CR-V a continuat să avanseze în conformitate cu nevoile clienților din fiecare epocă. În iulie 2024, CR-V e:FCEV a fost lansat ca primul vehicul cu pile de combustie cu capacitate de încărcare la priză de către un producător auto japonez.

Potrivit Automotive World, în august 2025, vânzările globale cumulate de unități ale modelului CR-V au atins 15 milioane de unități. Pe baza vânzărilor unitare totale din ultimii zece ani (2015-2024), CR-V este cel mai bine vândut model de automobil Honda.

Istoria modelelor Honda CR-V, defalcată pe generații

Prima generație Honda CR-V a fost introdusă pentru prima dată în Japonia în 1995 ca al doilea model al seriei „Honda Creative Mover”, oferind atât o manevrabilitate asemănătoare cu cea a unui autoturism, cât și un interior spațios.

Echipat cu caracteristici distinctive, cum ar fi o masă pliabilă încorporată care a dublat podeaua rigidă de încărcare de sub covorul din portbagaj, prima generație CR-V a stabilit un nou gen de vehicul „SUV urban”. Vânzările au început în SUA în 1997 și s-au extins în Europa și Asia. Prima generație CR-V a devenit punctul de plecare al modelelor SUV globale Honda.

A doua generație Honda CR-V a prezentat un nou design, care a fost comercializat, pe lângă Japonia, America de Nord și Europa, și în China.

A treia generație Honda CR-V a prezentat un nou design stilistic, complet modernizat de la stilul boxy anterior la un stil mai avansat și sofisticat de SUV urban. Motorul 2.4L i-VTEC și suspensiile nou dezvoltate au îmbunătățit și mai mult performanțele de condus, silențiozitatea și confortul ocupanților.

A patra generație Honda CR-V a realizat o îmbunătățire semnificativă a capacității de utilizare, oferind o caroserie aerodinamică elegantă și foarte eficientă, o economie crescută de combustibil și confort pentru pasageri, precum și un interior și portbagajmai mari. În 2011, vânzările globale cumulate de CR-V au atins pragul de 5 milioane de unități.

Generația a cincea de CR-V, prima cu versiuni hibrid

A cincea generație a gamei Honda CR-V a inclus pentru prima dată o variantă hibridă. Acesta a fost echipat cu sistemul hibrid Honda cu două motoare, SPORT HYBRID i-MMD. În plus, în Japonia, Honda SENSING a devenit pentru prima dată echipament standard pe toate clasele de CR-V, îmbunătățind caracteristicile sale de siguranță pentru a asigura liniștea clienților. În 2018, vânzările globale cumulate au atins pragul de 10 milioane de unități.

Modelele Honda CR-V din a șasea generație au fost bine primite de o gamă largă de clienți din întreaga lume, în special din America de Nord și China, datorită în principal spațiului mai mare din habitaclu, precum și performanței de conducere a sistemului hibrid cu două motoare Honda e:HEV pentru variantele hibride. Honda a devenit, în 2024, primul producător auto din Japonia care să introducă un vehicul cu pilă de combustie care să poată fi încărcate de la priză.

