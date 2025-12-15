Fabrica grupului Volkswagen din Dresda, Germania, cunoscută și ca „Fabrica Transparentă”, se închide săptămâna aceasta. Potrivit Financial Times, este prima dată în istoria de 88 de ani a producătorului din Wolfsburg când va închide o unitate de producție din Germania.

VW se confruntă cu vânzări și cerere slabe

Închiderea liniei de producție de la Dresda vine în contextul în care cel mai mare producător auto din Europa se confruntă cu presiuni asupra fluxului de numerar. Totodată, vânzările slabe din China și cererea în scădere din Europa, precum și tarifele impuse de SUA, afectează cel mai mare grup auto din Europa.

Volkswagen se confruntă cu alocarea bugetului său de investiții de aproximativ 160 de miliarde de euro pentru următorii cinci ani, având în vedere că se preconizează o durată de viață mai lungă pentru mașinile cu motor pe benzină. Bugetul rulant, care este actualizat anual, a fost redus drastic în ultimii ani. Pentru perioada 2023-2027, cifra echivalentă era de 180 de miliarde de euro.

Volkswagen se confruntă și cu provocări „pe scară largă”, durata de viață mai lungă preconizată pentru motoarele pe combustibili fosili necesitând noi investiții. Analistul Stephen Reitman susține că trebuie să ne orientăm către „noile generații de tehnologii pe benzină”.

„Fabrica transparentă”, locul unde s-a produs VW Phaeton

Dresda a produs mai puțin de 200.000 de vehicule de la începerea producției în 2002, adică mai puțin de jumătate din producția anuală a fabricii centrale VW din Wolfsburg. Schimbările fac parte dintr-un acord încheiat cu sindicatele anul trecut, care va duce și la reducerea a 35.000 de locuri de muncă la marca VW în Germania.

Sursa foto: Volkswagen

Fabrica a fost concepută ca o vitrină pentru performanțele inginerești ale Volkswagen și a fost inițial însărcinată cu asamblarea modelelor de lux Volkswagen Phaeton. După ce modelul de top al VW a fost scos din producție în 2016, fabrica din Dresda a devenit un simbol al eforturilor Volkswagen în domeniul electrificării, producând recent modelul ID.3 alimentat cu baterii.

Fabrica va fi închiriată Universității Tehnice din Dresda pentru a înființa un campus de cercetare pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, a roboticii și a cipurilor.