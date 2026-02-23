India își accelerează ambițiile în domeniul inteligenței artificiale, și încearcă să își creeze propriul „moment DeepSeek”, o referire la ascensiunea spectaculoasă a startup-ului chinez DeepSeek, care a impresionat printr-un chatbot performant la costuri mult reduse față de competitorii americani.

La New Delhi, în cadrul AI Impact Summit, autoritățile și companiile locale au prezentat noi modele dezvoltate integral în India, într-un efort de a consolida poziția țării într-un sector dominat în prezent de Statele Unite și China, informează TechXplore.

Premierul Narendra Modi a salutat inițiativele, și a afirmat că soluțiile prezentate demonstrează forța „Made in India” și capacitatea inovatoare a țării. Pentru guvernul de la New Delhi, inteligența artificială nu este doar un pariu tehnologic, ci și unul strategic, legat de independența digitală și de influența globală.

Modele adaptate celor 22 de limbi indiene

Printre companiile care au atras atenția se numără Sarvam AI, care a lansat două modele lingvistice de mari dimensiuni antrenate, potrivit firmei, integral în India. Acestea sunt optimizate pentru 22 de limbi oficiale indiene, un avantaj important într-o țară cu o diversitate lingvistică uriașă.

Startup-ul a beneficiat de acces subvenționat la procesoare avansate, într-un semn clar că statul sprijină dezvoltarea unui ecosistem AI local.

O altă companie remarcată este Gnani.ai, din Bengaluru, care a prezentat modelele vocale Vachana. Acestea pot genera voci naturale în limbi indiene și pot fi utilizate pentru interacțiuni automate cu clienții sau pentru acces vocal la servicii digitale, o aplicație cu potențial major într-o piață de peste 1,4 miliarde de oameni.

Mai degrabă piață uriașă decât lider global

Cu toate acestea, analiștii temperează entuziasmul. India are atuuri evidente, un bazin vast de specialiști IT, costuri competitive și o infrastructură digitală publică în expansiune, însă este puțin probabil să egaleze în curând capacitatea de calcul și investițiile masive din SUA.

Experții consideră că o traiectorie mai realistă pentru India este să devină cea mai mare piață de adopție AI din lume, una care să integreze tehnologia la scară largă în administrație, servicii financiare, telecomunicații și comerț.

În acest context, dezvoltarea unei „AI suverane” devine o prioritate. Tot mai multe state încearcă să reducă dependența de platformele americane sau chineze și să se asigure că sistemele respectă reglementările locale privind datele și confidențialitatea.

Impact asupra locurilor de muncă

Summitul de la New Delhi a adus în prim-plan și o temă sensibilă, efectele automatizării asupra pieței muncii. India găzduiește unul dintre cele mai mari sectoare de call center din lume, iar progresele în recunoașterea și generarea vocii ridică întrebări legate de viitorul acestor locuri de muncă.

Susținătorii dezvoltării AI autohtone argumentează însă că modelele locale pot reflecta mai bine specificul cultural și lingvistic al Indiei, și să evite astfel dependența de sisteme antrenate preponderent pe date occidentale.