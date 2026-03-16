Consiliul Consumatorilor din Norvegia a lansat o campanie internațională neobișnuită împotriva deteriorării deliberate a produselor și serviciilor digitale, un fenomen cunoscut sub numele de „enshittification”. Inițiativa este însoțită de un videoclip satiric care a devenit rapid viral și care atrage atenția asupra modului în care platformele online devin treptat mai puțin utile pentru utilizatori.

În filmul realizat în stil absurd, un bărbat este prezentat în timp ce distruge în mod intenționat obiecte perfect funcționale: taie o gaură într-un ciorap sau scurtează un picior al unei mese astfel încât aceasta să se clatine. Personajul explică ironic că aceasta este meseria sa: să ia lucruri care funcționează bine și să le facă mai proaste.

Videoclipul este o metaforă pentru ceea ce autoritățile norvegiene spun că se întâmplă tot mai des în mediul digital: servicii și produse online care se degradează treptat, pe măsură ce companiile încearcă să maximizeze profitul, informează The Guardian.

Ce înseamnă „enshittification”

Termenul enshittification a fost popularizat de scriitorul și activistul pentru drepturile digitale Cory Doctorow și descrie procesul prin care platformele online devin progresiv mai puțin utile pentru utilizatori, fiind invadate de reclame, conținut înșelător sau funcții care favorizează interesele comerciale ale companiilor.

Exemplele invocate frecvent includ fluxuri de social media tot mai încărcate de publicitate și fraude, actualizări software care încetinesc telefoanele sau înlocuirea serviciilor de relații cu clienții cu chatboturi automatizate.

Directorul pentru politici digitale al Consiliului Consumatorilor din Norvegia, Finn Lützow-Holm Myrstad, a declarat că scopul campaniei este de a arăta cât de absurd ar fi un astfel de comportament în viața de zi cu zi.

„Nu am accepta niciodată ca un produs fizic să fie înrăutățit intenționat după ce l-am cumpărat. Totuși, în lumea digitală acest lucru se întâmplă permanent”, a spus el.

Coaliție internațională

Campania norvegiană face parte dintr-o inițiativă mai amplă lansată la sfârșitul lunii februarie, la care participă peste 70 de organizații și experți din Europa și Statele Unite, inclusiv sindicate și organizații pentru drepturile omului.

Coaliția a cerut factorilor de decizie din 14 țări să adopte măsuri pentru a limita degradarea deliberată a serviciilor digitale și pentru a proteja utilizatorii.

În Norvegia, peste 20 de organizații au adresat autorităților o solicitare oficială pentru a interveni, iar organizații similare din alte 12 state au lansat apeluri comparabile. De asemenea, instituțiile Uniunii Europene au primit o scrisoare comună, iar mai multe organizații ale societății civile din SUA au contactat legislatori americani.

Mai mult control pentru utilizatori

Semnatarii campaniei cer politici care să ofere consumatorilor mai mult control asupra tehnologiilor pe care le folosesc. Printre măsuri se numără dreptul de a controla, repara sau modifica produsele digitale deja cumpărate, precum și posibilitatea de a schimba mai ușor platformele online.

De asemenea, organizațiile solicită aplicarea mai strictă a legislației privind protecția consumatorilor și a datelor personale, dar și politici care să stimuleze concurența pe piețele digitale, inclusiv prin sprijinirea alternativelor la marile companii tehnologice.

„Nu este prea târziu să schimbăm direcția”, a afirmat Myrstad. „Dacă există concurență reală și dacă utilizatorii pot alege cu adevărat serviciile pe care le folosesc, aceste practici pot fi limitate.”

O luptă cu giganții tehnologiei

Campania este susținută de un raport de aproximativ 80 de pagini publicat de Consiliul Consumatorilor din Norvegia, care analizează modul în care degradarea progresivă a platformelor digitale a devenit o practică obișnuită în economia online.

Organizația norvegiană are deja o istorie de confruntări cu marile companii tehnologice. În 2018, a fost printre primele instituții care au acuzat platformele digitale că folosesc metode înșelătoare pentru a determina utilizatorii să renunțe la datele lor personale.

Chiar dacă lupta cu giganții tehnologici pare uneori inegală, oficialii norvegieni spun că sprijinul public pentru campanie este tot mai vizibil. Videoclipul satiric a strâns milioane de vizualizări pe internet și mii de comentarii, iar raportul care însoțește campania a fost descărcat de mii de ori.

„Reacția oamenilor arată că subiectul îi preocupă pe foarte mulți. Tot mai mulți utilizatori cred că internetul nu trebuie să funcționeze în acest fel și că un alt model este posibil”, a spus Myrstad.