InfoCons a semnat un protocol cu STS pentru o campanie de educare a cetăţenilor cu privire la apelarea responsabilă a Serviciului 112

Organizaţia pentru Protecţia Consumatorilor InfoCons a semnat un Acord de colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – STS, pentru derularea unor programe şi campanii de educare a cetăţenilor cu privire la apelarea responsabilă a Serviciului de urgenţă 112, transmite Agerpres.

Încheierea acestui protocol are ca scop „iniţierea şi derularea de programe şi campanii de educare a cetăţenilor cu privire la apelarea responsabilă a Serviciului de urgenţă 112 şi de promovare a celor mai noi soluţii tehnice şi operaţionale menite să asigure un răspuns rapid şi eficient la solicitările de urgenţă ale cetăţenilor”. Cele două instituţii au o colaborare „de durată în demersurile de reducere a apelurilor non-urgente la numărul 112, fiind desfăşurate mai multe acţiuni de conştientizare la nivelul comunităţilor”, se arată într-un comunicat InfoCons.

InfoCons – Organizaţie pentru Protecţia Consumatorilor a fost înfiinţată în anul 2003 şi este singura organizaţie cu drepturi depline în Consumers International, Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale – WIPO, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală – EUIPO, ANEC – Vocea Consumatorului European în Standardizare şi membră fondatoare a Federaţiei Asociaţiilor de Consumatori.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) este furnizor de soluţii IT&C securizate pentru administraţia publică şi sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională din România. Este administrator al Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112.