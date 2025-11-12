Intel a anunțat că directorul său executiv, Lip-Bu Tan, va prelua conducerea directă a eforturilor companiei în domeniul inteligenței artificiale, după plecarea lui Sachin Katti, director tehnologic și responsabil al inițiativelor AI, către OpenAI.

Decizia apare într-un moment cheie pentru Intel, care încearcă să accelereze redresarea și să își consolideze poziția într-o industrie aflată în transformare rapidă, scrie Reuters.

Sachin Katti a confirmat plecarea într-o postare pe platforma X, precizând că s-a alăturat OpenAI. Ulterior, președintele OpenAI, Greg Brockman, a declarat că rolul lui Katti va fi acela de „a proiecta și construi infrastructura de calcul care va susține cercetarea în domeniul inteligenței generale artificiale (AGI) și extinderea aplicațiilor sale”.

Intel a transmis că apreciază activitatea acestuia. „Îi mulțumim lui Sachin pentru contribuții și îi dorim succes în continuare. Lip-Bu va conduce grupurile AI și Tehnologii Avansate, lucrând îndeaproape cu echipele interne”, a precizat compania. „Inteligența artificială rămâne una dintre cele mai importante priorități strategice ale companiei, iar eforturile noastre se concentrează pe implementarea foilor de parcurs tehnologice și de produs necesare pentru noile aplicații AI.”

Numirea directă a CEO-ului în coordonarea segmentului AI indică faptul că această direcție devine centrală pentru strategia Intel.

Intel caută să recupereze decalajul față de Nvidia

În prezent, deși procesoarele Intel sunt utilizate în servere destinate aplicațiilor de inteligență artificială, compania nu a reușit încă să dezvolte un cip specializat pentru centre de date care să concureze eficient cu produsele Nvidia. Nvidia domină piața datorită combinației dintre proiectarea cipurilor sale optimizate pentru AI și producția realizată de TSMC, cel mai mare furnizor global de servicii de fabricare a semiconductorilor pe bază de contract (foundry).

Între timp, Intel încearcă să atragă clienți pentru propria divizie de producție, în contextul unei competiții intense și al unor investiții considerabile în infrastructura de fabricare. Una dintre provocările majore ale companiei a fost tocmai obținerea unor comenzi mari de la producători externi, necesare pentru ca această divizie să devină profitabilă și competitivă.

Reorganizări interne pentru consolidarea direcției strategice

De la preluarea conducerii în luna martie, Lip-Bu Tan a inițiat o restructurare managerială amplă.

Mai mulți directori au părăsit compania, iar alții au fost promovați sau au primit responsabilități extinse. Naga Chandrasekaran, care a condus operațiunile de producție, a primit sarcini suplimentare privind relațiile cu clienții externi ai diviziei foundry. În paralel, Intel a recrutat și manageri din afara companiei, precum Kevork Kechichian, venit de la Arm, care a preluat conducerea diviziei de centre de date.

Plecare lui Katti către OpenAI evidențiază mobilitatea intensă a talentului în sectorul AI și semiconductorilor, unde companiile se află într-o cursă accelerată pentru tehnologii mai eficiente, capacitate de calcul mai mare și acces la personal cu expertiză avansată. Pentru Intel, provocarea principală rămâne accelerarea dezvoltării produselor orientate spre aplicații AI și creșterea competitivității diviziei sale de producție pe bază de contract.

Compania nu a detaliat dacă suplimentarea responsabilităților CEO-ului va duce la alte schimbări structurale în perioada imediat următoare.

Mișcarea sugerează însă o abordare mai centralizată și mai directă în domeniul AI, considerat critic pentru evoluția pe termen lung a Intel într-o piață definită tot mai mult de inteligența artificială și de infrastructurile de calcul care o susțin.