Japonia presează SUA să reducă tarifele pentru automobilele exportate / Solicită clarificări cu privire la aplicarea tarifelor vamale

Japonia a presat administrația Casei Albe să pună în aplicare mai repede reducerea convenită a tarifelor pentru automobile, și a solicitat clarificări cu privire la taxele vamale pentru alte bunuri, relatează Reuters. Guvernul nipon pune presiune pe SUA din cauza interpretărilor contradictorii ale acordului comercial bilateral, care au exercitat o presiune suplimentară asupra administrației instabile a prim-ministrului Shigeru Ishiba.

Negociator nipon: Solicităm „executarea imediată” a acordului

Într-o întâlnire cu secretarul american al comerțului, Howard Lutnick, negociatorul nipon Ryosei Akazawa a îndemnat SUA să pună în aplicare cât mai curând reducerea convenită a tarifelor americane pentru autovehicule și piese auto japoneze, a declarat guvernul japonez.

Akazawa a solicitat, de asemenea, confirmarea și „executarea imediată” a acordului dintre cele două țări privind taxele americane pentru alte bunuri importate din Japonia, a declarat guvernul într-un comunicat. Întâlnirea a avut loc cu câteva ore înainte ca președintele Donald Trump să aplice joi tarife mai mari, cu un tarif de 100% pentru cipuri și semiconductori.

Excepție de la aceste tarife fac Apple și alte companii care produc în SUA. În același timp, Japonia se străduiește să clarifice divergențele cu Washingtonul cu privire la detaliile acordului comercial bilateral. În cadrul acordului încheiat luna trecută, SUA au acceptat să reducă tarifele vamale pentru importurile de automobile japoneze la 15% de la 27,5% anterior, dar nu au anunțat un calendar pentru intrarea în vigoare a modificării.

Situație incertă pentru o multitudine de mărfuri

Deși cele două părți au convenit că taxele vamale americane pentru majoritatea celorlalte produse japoneze vor fi reduse de la 25% la 15% începând de joi, lipsa unei confirmări scrise a acordului a creat confuzie cu privire la faptul dacă noile tarife de 15% se vor adăuga la taxele existente. Presa locală japoneză a raportat joi, citând un oficial anonim al Casei Albe, că SUA vor cumula tarifele, adăugând 15% la toate importurile japoneze, fără a aplica excepții pentru articolele care au deja tarife vamale de peste 15%.

Acordul comercial încheiat luna trecută de Japonia cu Trump reduce tarifele americane la importurile de bunuri, inclusiv automobile, ușurând situația economiei dependente de exporturi. Însă nu este clar când tarifele americane pentru automobile și piese auto vor fi reduse de la 25% la 15%, ceea ce întunecă perspectivele fragilei redresări economice a Japoniei.

În aceeași sesiune parlamentară, principalul negociator comercial al Japoniei, Ryosei Akazawa, a declarat că este greu de spus cât de repede ar putea SUA să pună în aplicare efectiv tarifele pentru automobile, deși a adăugat că în cazul Marii Britanii a durat „mai mult de o lună”.