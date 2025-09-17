Jensen Huang, directorul Nvidia, se declară „dezamăgit” de noile restricţii impuse de China / Aşteaptă o discuţie pe această temă cu Donald Trump

Directorul general al Nvidia, firmă care se confruntă cu restricţii severe la vânzarea cipurilor sale către China, pe fondul războiului dintre SUA şi China în domeniul comerţului şi tehnologiei, a afirmat că este dezamăgit de situaţie, transmite AP, conform Agerpres.

Jensen Huang a declarat că se aşteaptă să discute problema cu preşedintele Donald Trump la banchetul găzduit de Guvernul britanic miercuri seara.

Nvidia, cu sediul în Santa Clara, California, cea mai valoroasă companie din lume, este afectată de restricţii la exportarea către China a celor mai avansate cipuri ale sale, care se folosesc pentru dezvoltarea inteligenţei artificiale (AI). În plus, săptămâna aceasta, autorităţile de reglementare de la Beijing au acuzat Nvidia de încălcare a normelor antitrust în urma achiziţiei, în 2020, a unei companii de tehnologie din Israel.

Problemele companiei se amplifică, după ce miercuri publicaţia Financial Times a anunţat că Autoritatea de reglementare a internetului din China a ordonat celor mai mari companii locale de tehnologie să oprească achiziţiile de chipuri cu inteligenţă artificială de la producătorul american Nvidia, în contextul în care Beijingul îşi intensifică eforturile pentru a-şi stimula industria internă şi a-şi reduce dependenţa de tehnologia americană.

Conform FT, Administraţia Spaţiului Cibernetic din China (CAC) a anunţat săptămâna aceasta companii precum ByteDance şi Alibaba să înceteze testele şi comenzile pentru chipurile RTX Pro 6000D, concepute special de Nvidia pentru piaţa chineză. Interdicţia depăşeşte îndrumările anterioare ale autorităţilor de reglementare care s-au concentrat pe H20, celălalt cip Nvidia destinat exclusiv Chinei, utilizat pe scară largă pentru inteligenţă artificială. Aceasta vine după ce autorităţile de reglementare chineze au ajuns la concluzia că cipurile produse pe plan local au atins performanţe comparabile cu cele ale modelelor Nvidia utilizate în China.

Rugat să comenteze informaţiile, la o conferinţă de presă la Londra, Jensen Huang a declarat că nu are o reacţie, dar a adăugat: „Cred că putem fi doar în serviciul pieţei dacă ţara vrea ca noi să fim”.

China este al doilea cel mai mare producător din lume de putere de calcul pentru inteligenţa artificială, iar Nvidia a contribuit mai mult decât majoritatea companiilor la acest progres, a explicat Huang.

Acesta a adăugat: „Sunt dezamăgit de ceea ce văd, dar ştiţi că s-au elaborat agende extinse între China şi Statele Unite, înţeleg acest aspect, şi avem răbdare în legătură cu asta”.

Huang a dat asigurări că firma va sprijini în continuare ambele guverne, în acest context geopolitic”. El a informat că încă nu a vorbit cu Trump despre cele mai recente evoluţii, „dar îl voi vedea diseară şi probabil mă va întreba. Îi voi spune probabil ceva similar”.

Beijingul pune presiune pe companiile tehnologice chineze pentru a stimula industria semiconductorilor autohtonă şi a le elimina dependenţa de Nvidia, astfel încât să poată concura într-o cursă a inteligenţei artificiale împotriva SUA.

Nvidia a început să producă chipuri special concepute pentru piaţa chineză după ce fostul preşedinte american Joe Biden a interzis companiei să exporte cele mai performante produse ale sale în China, într-un efort de a limita progresul Beijingului în domeniul inteligenţei artificiale.

Financial Times a relatat luna trecută că producătorii de cipuri din China încearcă să tripleze producţia totală de procesoare AI în 2026. „Consensul la nivel înalt este acum că va exista suficientă ofertă internă pentru a satisface cererea fără a fi nevoie să cumpere cipuri Nvidia”, a declarat o sursă din industria de chipuri.