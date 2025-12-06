dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 vizualizări
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

CEO-ul Nvidia spune că lucrează 7 zile pe săptămână și că îl motivează mai mult frica de faliment, decât dorința de performanță: „Sentimentul de nesiguranță nu dispare”

Redacția TechRider
6 decembrie 2025
Jensen Huang seful nvidia la un eveniment
Sursa foto: Stephane/Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Jensen Huang, directorul executiv al Nvidia, a vorbit deschis despre ritmul intens de lucru și despre presiunea constantă pe care o resimte, într-un episod al podcastului „The Joe Rogan Experience”, potrivit Fortune.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Deși Nvidia a ajuns recent cea mai valoroasă companie listată din lume, cu o capitalizare de aproximativ 5 trilioane de dolari, Huang spune că trăiește cu o teamă permanentă de eșec.

El a descris modul în care își conduce compania ca fiind unul marcat de o stare continuă de incertitudine. Huang a amintit expresia internă „suntem mereu la 30 de zile de faliment”, pe care susține că o folosește de peste trei decenii. „Sentimentul de nesiguranță nu dispare”, a spus acesta.

Această presiune îl face să muncească șapte zile pe săptămână și să își înceapă ziua înainte de răsărit, verificând e-mailurile de la ora 4 dimineața. Despre programul său, Huang a spus că este „epuizant”, dar că este alimentat mai degrabă de frica de a greși decât de dorința de a atinge noi performanțe.

CEO-ul Nvidia a explicat că această mentalitate își are originea într-o perioadă dificilă pentru companie, la mijlocul anilor ’90, când prima lor tehnologie grafică nu a avut succes. Pentru a salva firma, Huang a reușit atunci să atragă o finanțare de 5 milioane de dolari de la Sega. El consideră că astfel de momente sunt formatoare și le-a spus studenților de la Stanford că „suferința face parte din drum”.

Huang a menționat și că această cultură a muncii intense este prezentă și în familia sa: ambii săi copii, Madison și Spencer, lucrează acum în cadrul Nvidia. „Acum suntem trei persoane care vin la birou în fiecare zi”, a spus acesta în glumă.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...