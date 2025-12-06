Jensen Huang, directorul executiv al Nvidia, a vorbit deschis despre ritmul intens de lucru și despre presiunea constantă pe care o resimte, într-un episod al podcastului „The Joe Rogan Experience”, potrivit Fortune.

Deși Nvidia a ajuns recent cea mai valoroasă companie listată din lume, cu o capitalizare de aproximativ 5 trilioane de dolari, Huang spune că trăiește cu o teamă permanentă de eșec.

El a descris modul în care își conduce compania ca fiind unul marcat de o stare continuă de incertitudine. Huang a amintit expresia internă „suntem mereu la 30 de zile de faliment”, pe care susține că o folosește de peste trei decenii. „Sentimentul de nesiguranță nu dispare”, a spus acesta.

Această presiune îl face să muncească șapte zile pe săptămână și să își înceapă ziua înainte de răsărit, verificând e-mailurile de la ora 4 dimineața. Despre programul său, Huang a spus că este „epuizant”, dar că este alimentat mai degrabă de frica de a greși decât de dorința de a atinge noi performanțe.

CEO-ul Nvidia a explicat că această mentalitate își are originea într-o perioadă dificilă pentru companie, la mijlocul anilor ’90, când prima lor tehnologie grafică nu a avut succes. Pentru a salva firma, Huang a reușit atunci să atragă o finanțare de 5 milioane de dolari de la Sega. El consideră că astfel de momente sunt formatoare și le-a spus studenților de la Stanford că „suferința face parte din drum”.

Huang a menționat și că această cultură a muncii intense este prezentă și în familia sa: ambii săi copii, Madison și Spencer, lucrează acum în cadrul Nvidia. „Acum suntem trei persoane care vin la birou în fiecare zi”, a spus acesta în glumă.