Uniunea Europeană intenționează să încheie cu Statele Unite un parteneriat pentru mineralele critice, esențiale în tehnologiile moderne, cu scopul de a reduce dependența de China și de a securiza lanțurile de aprovizionare, au declarat surse apropiate negocierilor, citate de Bloomberg.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Propunerea UE vizează semnarea unui memorandum de înțelegere, prin care să fie dezvoltat în termen de trei luni un „Plan de Parteneriat Strategic” între cele două părți. Memorandumul include proiecte comune, mecanisme de sprijin pentru prețuri și modalități de protejare a piețelor de eventuale manipulări sau suprasolicitare cu minerale externe.

Documentul prevede, de asemenea, crearea unor lanțuri de aprovizionare sigure între SUA și UE și subliniază respectarea reciprocă a integrității teritoriale. Aceasta vine după tensiuni recente, generate de intenția președintelui Donald Trump de a achiziționa Groenlanda, teritoriu al Danemarcei.

SUA au convocat deja miniștri de externe și oficiali din țări aliate pentru a încheia acorduri similare

SUA au convocat deja miniștri de externe și oficiali din țări aliate pentru a încheia acorduri similare, menite să reducă dependența de mineralele rare chinezești. Recent, administrația Trump a lansat un program de stocare a mineralelor critice în valoare de 12 miliarde de dolari, pentru a proteja producătorii americani de eventualele întreruperi de aprovizionare.

Potrivit surselor, memorandumului UE include și coordonarea în cercetare și inovare pe întreg lanțul valoric, schimb de informații pentru identificarea riscurilor și creșterea transparenței pieței, precum și cooperarea în privința restricțiilor la export aplicate țărilor terțe. Oficialii europeni subliniază că aceste discuții sunt vitale pentru diversificarea aprovizionării, iar SUA consideră problema o prioritate după restricțiile impuse anul trecut de China la exportul de pământuri rare.