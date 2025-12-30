Japonia dispune deja de capacitățile tehnice și de materiile prime necesare pentru a produce arme nucleare într-un interval de mai puțin de trei ani, dacă ar exista o decizie politică în acest sens, potrivit unor evaluări citate de presa internațională, informează Interesting Engineering.

Experții subliniază că statul nipon deține stocuri semnificative de plutoniu separat și operează una dintre cele mai avansate industrii nucleare civile din lume. Potrivit datelor publice, Japonia avea încă din 2014 aproximativ nouă tone de plutoniu, cantitate suficientă pentru fabricarea a mii de focoase nucleare, precum și circa 1,2 tone de uraniu îmbogățit.

Japonia are capacitatea tehnică necesară încă din anii 1980

„Japonia are capacitatea tehnică necesară încă din anii 1980”, a declarat un oficial japonez sub protecția anonimatului, precizând că procesul de producție ar putea avansa rapid odată ce ar fi luată o decizie politică.

Pe lângă infrastructura nucleară civilă, Japonia dispune de capabilități avansate în domeniul rachetelor, al lansărilor spațiale și al ingineriei de precizie, precum și de o bază științifică și industrială de elită. Din acest motiv, țara este adesea descrisă de analiști drept o „putere nucleară latentă”, un stat care nu deține arme nucleare, dar le-ar putea dobândi într-un timp scurt.

Estimarea unui termen „sub trei ani” include etape precum proiectarea unui focos nuclear de bază, integrarea acestuia într-un sistem de livrare existent și o eventuală desfășurare limitată, posibil fără teste nucleare. Evaluarea nu se referă la construirea unui arsenal de amploarea celui din timpul Războiului Rece, ci la obținerea unei capacități nucleare restrânse.

Context geopolitic tensionat

Această perspectivă apare într-un context regional marcat de tensiuni tot mai accentuate. În 2023, fostul diplomat american Henry Kissinger avertiza că Japonia „se îndreaptă spre statutul de putere nucleară în următorii cinci ani”, pe fondul erodării ordinii de securitate postbelice din Asia și al comportamentului tot mai agresiv al unor state precum China și Rusia.

În plan intern, declarațiile recente ale unor lideri japonezi au alimentat dezbaterea. Fostul ministru și actual lider politic Sanae Takaichi a sugerat posibilitatea revizuirii celor trei principii non-nucleare ale Japoniei – fără posesie, fără producție și fără introducere de arme nucleare – afirmând într-un interviu că „Japonia ar trebui să dețină arme nucleare”.

Autoritățile de la Tokyo au respins însă ideea unei schimbări de politică. Secretarul-șef al Cabinetului, Minoru Kihara, a reiterat recent angajamentul Japoniei față de principiile sale non-nucleare, precizând pe 18 decembrie că poziția oficială a guvernului rămâne neschimbată.

Japonia este singura țară din lume care a fost lovită de arme nucleare, după bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki din 1945. Din acest motiv, subiectul armelor nucleare rămâne extrem de sensibil în societatea japoneză.