Ultimul vânător de mine din clasa Avenger, cu cocă din lemn, al Marinei Statelor Unite a ieșit din serviciul activ / La construcția navelor au fost utilizate stejar, brad Douglas și cedru din Alaska

Ultimul capitol pentru navele de luptă împotriva minelor din clasa Avenger ale Marinei SUA care operau în Orientul Mijlociu s-a încheiat. O ceremonie organizată pe 25 septembrie 2025, la Naval Support Activity Bahrain, prezidată de viceamiralul George Wikoff, comandantul Comandamentului Central al Forțelor Navale ale SUA și al Flotei a 5-a a SUA, a marcat scoaterea din serviciu a navei USS Devastator (MCM 6), transmite publicația Naval Technology.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Acest eveniment a marcat și retragerea recentă din serviciu a altor trei nave din aceeași clasă: USS Sentry (MCM 3), USS Dextrous (MCM 13) și USS Gladiator (MCM 11).

Aceste nave, distincte prin construcția lor specializată, cu coca din lemn acoperită cu fibră de sticlă — folosind stejar, brad Douglas și cedru din Alaska — au fost proiectate pentru operațiuni de dragare a minelor și „vânătoare-ucidere”. Echipamentul lor de misiune includea sonare avansate, sisteme video, dispozitive de tăiere a cablurilor și dispozitive de detonare a minelor de la distanță.

Vânătoarele de mine au coca realizată în mod normal din materiale alternative pentru a reduce pe cât posibil semnătura magnetică a navei. De exemplu, navele din clasa Sandown cumpărate de România de la Marea Britanie (M 271 Căpitan Constantin Dumitrescu și M 270 Sublocotenent Ion Ghiculescu) au coca din fibră de sticlă.

Trecerea la sistemele fără pilot

„Timp de mai bine de trei decenii, USS Devastator, USS Dextrous, USS Gladiator și USS Sentry au jucat un rol esențial în misiunile maritime din întreaga lume — apărând libertatea de navigație, promovând stabilitatea și descurajând și învingând eforturile adversarilor de a face rău celor nevinovați”, a declarat viceamiralul Wikoff.

Misiunea critică de contramăsuri împotriva minelor în vasta zonă a Comandamentului Central al SUA — care include Golful Arabiei și Marea Roșie — este acum încredințată Task Force 55/Destroyer Squadron 50 a Flotei a 5-a a SUA. Această schimbare strategică implică înlocuirea clasei Avenger cu patru nave de luptă moderne.

Nava USS Canberra (LCS 30) a sosit deja în Bahrain ca prima navă de tip Littoral Combat Ship (LCS) din clasa Independence echipată cu un pachet specializat pentru misiuni de luptă împotriva minelor. Acest nou sistem utilizează o suită integrată de echipamente maritime fără pilot și senzori, concepute pentru a localiza și neutraliza amenințările de la o distanță mai sigură.