Țările de Jos au început demersurile pentru crearea unei rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune de producție proprie, inspirată din capacitățile rachetei americane Tomahawk, după ce au invocat cererea tot mai mare pentru astfel de armament la nivel global și disponibilitatea limitată pe piața internațională, informează Army Recognition.

Olanda provoacă astfel industria sa de apărare să dezvolte o rachetă națională cu rază lungă de acțiune. Secretarul de stat pentru apărare, Gijs Tuinman, îi îndeamnă pe producătorii olandezi să conceapă o armă de precizie pe care dronele nu o pot înlocui în misiuni de descurajare sau lovituri la distanță.

În cadrul expoziției de apărare NEDS de la Rotterdam, Tuinman a explicat că forțele armate au nevoie de o rachetă produsă pe teritoriu olandez deoarece furnizorii străini nu pot garanta livrări la timp pe o piață globală și așa destul de aglomerată. Această nouă inițiativă națională apare într-un moment în care mai multe state europene caută acces rapid la muniții cu rază lungă de acțiune, și sunt îngrijorate de dependența lor de furnizorii străini.

Tuinman a subliniat că o armă de fabricație olandeză ar permite actualizări continue și cicluri rapide de inovare. El a legat această inițiativă de necesitatea mai largă de consolidare a capacității industriale naționale în planificarea apărării.

Specificații și obiective

Secretarul de stat a precizat că racheta autohtonă este necesară pentru că Olanda are nevoie de arme de precizie cu rază lungă de acțiune pentru descurajare și pentru misiuni în care dronele nu pot oferi efectul sau raza de acțiune necesare. El a menționat că cererea pentru astfel de sisteme este mare, în timp ce piața internațională este „aproape saturată”, ceea ce împiedică țările mai mici să achiziționeze rapid rachete noi când situațiile evoluează.

Tuinman consideră că există companii olandeze care dețin deja expertiza necesară pentru a construi un astfel de sistem și crede că pot prezenta o propunere concretă în șase luni. El a mai declarat că dezvoltarea armei în plan intern ar reduce dependența de furnizorii străini și ar permite un răspuns industrial mai rapid.

Dacă industria reușește să prezinte un proiect în șase luni, Tuinman s-a declarat pregătit să angajeze Ministerul Apărării să achiziționeze noul armament pentru mai mulți ani, ceea ce ar oferi producătorilor o cerere stabilă de producție.

El a explicat că acest sistem olandez nu va încerca să copieze Tomahawk-ul american, deoarece racheta SUA este extrem de specializată și foarte scumpă, ceea ce făce imitarea directă nerealistă. În schimb, dorește o versiune care să fie semnificativ mai ieftină, produsă rapid și disponibilă în cantități mari pentru a satisface nevoile operaționale.

Achiziția de Tomahawk americane

În paralel cu dezvoltarea unei rachete domestice, Olanda avansează și cu achiziția de rachete de croazieră Tomahawk americane pentru consolidarea capacității sale de lovire maritimă. Aprobat pe 25 aprilie 2025, pachetul de vânzări militare externe include până la 163 de rachete Tomahawk Block V, 12 rachete Block IV, sisteme de control, terminale de date din satelit, sisteme de comunicații securizate, dispozitive de antrenament, piese de schimb și suport logistic în valoare de aproximativ 2,19 miliarde de dolari. Livrările sunt așteptate să înceapă în 2028.

Rachete pentru submarine

Pe 17 iunie 2025, Tuinman a confirmat totuși că rachetele Tomahawk nu vor fi desfășurate pe submarinele olandeze, deoarece varianta UGM-109 lansată de pe submarine nu mai este în producție. Relansarea modelului ar necesita redeschiderea liniilor de producție, reintegrarea sistemelor și testări extinse, ceea ce ar fi impracticabil pentru o achiziție mică.

În schimb, Olanda s-a alăturat programului european care dezvoltă Joint Strike Missile – Submarine Launched (JSM-SL), bazată pe racheta Joint Strike Missile existentă și adaptată pentru lansare din tubul torpilelor. JSM-SL va echipa viitoarele submarine din clasa Orka și se preconizează că va fi integrată în jurul anului 2032.

Despre racheta Tomahawk

Creată în timpul Războiului Rece ca o rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune lansată de pe nave și submarine, Tomahawk-ul măsoară aproximativ 5,5 metri lungime, 0,52 metri diametru, are o anvergură de circa 2,67 metri și cântărește în jur de 1.300 de kilograme, în funcție de variantă. După lansare, un propulsor cu combustibil solid accelerează racheta înainte ca un motor Williams F107 să preia controlul pentru zbor susținut la aproximativ 880-890 de kilometri pe oră.

Dotat cu o încărcătură explozivă de aproximativ 450 de kilograme, Tomahawk-ul posedă un sistem de ghidare care combină navigația cu actualizări GPS și cartografierea terenului, ceea ce permite rachetei să compare datele senzorilor în timp real cu hărți și imagini stocate.

Rachetele Tomahawk au fost utilizate în mai multe operațiuni majore, inclusiv loviturile de deschidere ale Războiului din Golf din 1991, campanii repetate în Balcani în anii 1990 și acțiuni ulterioare în Irak, Siria și Libia. Această rachetă de croazieră este operată în prezent de Statele Unite, Regatul Unit, Australia și Japonia.

Tuinman a declarat că dacă Olanda reușește să dezvolte propria alternativă domestică, aceasta ar fi, de asemenea, produsă pentru export, deoarece o rachetă care îndeplinește standardele olandeze ar putea îndeplini și cerințele unor țări precum Germania, Franța, Italia, Spania și Grecia.