Președintele UDMR, Hunor Kelemen, a declarat că a decis împreună cu familia să limiteze strict accesul copiilor săi la rețelele de socializare, argumentând că, la vârste fragede, aceștia nu pot distinge între conținutul benefic și cel dăunător din mediul online, citează Mediafax.

„Până la 14 ani, copiii mei nu au acces la rețelele de socializare. Folosesc telefoane cu butoane, fără internet. Au însă acces la tabletă, pentru că unele activități școlare presupun utilizarea mediului digital”, a explicat Kelemen, marți seară, într-o intervenție la Digi24.

Decizie luată în familie

Liderul UDMR a precizat că hotărârea a fost luată în urma unor discuții în familie, chiar dacă presiunea din mediul școlar este una reală. Potrivit acestuia, expunerea timpurie la platforme precum Facebook poate avea efecte negative asupra copiilor.

„Am convenit ca până la 14 ani, poate chiar până la 15 ani, să nu aibă acces la rețelele de socializare. Există o presiune la școală, dar un copil la acea vârstă nu știe să facă diferența între ce este bine și ce este nociv. Dependența se formează foarte repede”, a subliniat Kelemen.

Educația, mai importantă decât interdicțiile

Hunor Kelemen a recunoscut că accesul la tabletă poate oferi, teoretic, o cale către rețelele sociale, însă consideră că simpla impunere a unor restricții tehnice nu reprezintă o soluție reală.

„Copiii se descurcă adesea mai bine decât părinții lor cu tehnologia. De aceea, nu cred că problema poate fi rezolvată doar prin interdicții. Dialogul și educația sunt esențiale”, a afirmat liderul UDMR.

Reglementarea, necesară dar insuficientă

Întrebat dacă susține o reglementare la nivel național sau european privind accesul minorilor la rețelele de socializare, Kelemen a spus că o astfel de măsură este utilă, dar nu suficientă în lipsa implicării familiei și a școlii.

„Reglementarea este necesară, fără îndoială, dar dacă nu rezolvi lucrurile în familie și în școală, nu vei obține rezultate doar prin interdicții. Intenția este bună, însă nu ajunge”, a spus el.

În opinia sa, responsabilitatea principală rămâne la nivelul educației, mai ales în condițiile în care autoritățile nu reușesc nici măcar să limiteze răspândirea dezinformării pe platformele online. „Nu suntem în stare să oprim nici conținuturile false care circulă pe rețelele de socializare, iar efectele lor asupra societății sunt evidente”, a concluzionat Hunor Kelemen.