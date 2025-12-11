Macron vrea să blocheze rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani

Preşedintele francez Emmanuel Macron a confirmat miercuri că doreşte „să impună tuturor reţelelor sociale verificarea vârstei” utilizatorilor lor şi să le interzică celor sub „15 sau 16 ani”, printr-un proiect de lege ceva fi depus în parlament la începutul lui 2026, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„Obiectivul este de a depune un text de lege al guvernului încă din ianuarie 2026 şi a-l face votat în cel mai bun termen”, a spus Macron, vorbind despre un „consens pe cale să se realizeze” pe acest subiect.

Macron a menţionat că „Australia tocmai a făcut acest lucru” în cazul tinerilor sub 16 ani.

În Australia, sute de mii de adolescenţi s-au trezit miercuri deconectaţi de la aplicaţiile pe care puteau să îşi petreacă mai multe ore pe zi.

Giganţii Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat sau Reddit sunt obligaţi de acum înainte să le interzică accesul utilizatorilor australieni care nu au împlinit 16 ani. La fel se întâmplă şi cu platformele de streaming Kick şi Twitch, precum şi cu reţelele sociale Threads şi X.

„Cu cât creşte timpul de ecran, cu atât scad performanţele educaţionale. Cu cât creşte timpul de ecran, cu atât cresc problemele de sănătate mintală”, a afirmat Macron cu prilejul unei dezbateri în vestul Franţei.

Liderul deputaţilor macronişti, Gabriel Attal a anunţat săptămâna trecută că o propunere de lege de interzicere a reţelelor sociale pentru minorii sub 15 ani urmează să fie dezbătut în Adunarea Naţională pe 19 ianuarie 2026.