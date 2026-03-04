„Universitățile din întreaga lume traversează o perioadă de transformare profundă. Dacă, în trecut, rolul lor era bine definit – transmiterea cunoștințelor de specialitate și formarea de experți într-un domeniu clar delimitat –, astăzi miza este diferită: ce tip de competențe trebuie să dobândească un absolvent pentru a rămâne relevant într-o economie marcată de tehnologie, incertitudine și schimbări rapide?” – afirmă rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, cu referire la concluziile QS Global Employer Survey 2026, citate de Agerpres.

Rectorul UVT subliniază că expertiza tehnică, de una singură, nu mai garantează succesul profesional. „Piața muncii evoluează mai rapid decât ciclurile academice tradiționale, iar automatizarea și inteligența artificială preiau tot mai multe activități repetitive. În acest context, universitățile trebuie să contureze un profil de absolvent mai complex și mai flexibil”, explică acesta.

Dincolo de specializare: gândire critică și rezolvarea problemelor

Potrivit rectorului, primul pilon esențial îl reprezintă dezvoltarea gândirii critice și a capacității de a gestiona probleme complexe. Într-un mediu dominat de abundența informației, diferența nu mai este dată de memorarea datelor, ci de abilitatea de a interpreta, evalua și integra informații diverse.

„Angajatorii caută tineri capabili să formuleze întrebări relevante, să gestioneze ambiguitatea și să ia decizii informate în contexte dinamice. Asta presupune o schimbare de accent în educație: de la acumularea de conținut la aplicarea și integrarea cunoașterii în situații reale”, punctează Marilen Gabriel Pirtea.

Competențele sociale, tot mai valoroase

Un al doilea element-cheie este dimensiunea interpersonală. Într-o economie globalizată, colaborativă și interculturală, abilitățile de comunicare, empatia, spiritul de echipă și leadershipul devin la fel de importante ca pregătirea tehnică.

„Universitățile trebuie să creeze contexte de învățare care stimulează lucrul în echipă, dialogul intercultural și capacitatea de a negocia perspective diferite. Absolventul viitorului nu va activa izolat, ci în ecosisteme complexe de colaborare”, adaugă rectorul UVT.

Alfabetizarea digitală, competență transversală

Chiar dacă nu toți studenții vor deveni specialiști IT, alfabetizarea digitală este esențială pentru fiecare domeniu, consideră rectorul. Nu este vorba doar despre utilizarea tehnologiei, ci despre înțelegerea mecanismelor din spatele datelor, platformelor digitale și tehnologiilor emergente, inclusiv inteligența artificială.

„Studenții trebuie să înțeleagă impactul tehnologiei asupra proceselor decizionale, eticii, securității informației și relațiilor de muncă”, explică acesta.

Adaptabilitatea și învățarea continuă

Concluzia centrală a raportului QS, potrivit rectorului UVT, este că absolvenții nu mai sunt pregătiți pentru un singur loc de muncă, ci pentru multiple tranziții profesionale. Adaptabilitatea și capacitatea de a învăța pe tot parcursul vieții devin competențe fundamentale.

„Educația nu se încheie odată cu obținerea diplomei. Universitățile trebuie să cultive mentalitatea de lifelong learning, într-o economie în care competențele se pot perima rapid”, subliniază rectorul UVT.

Etica, o dimensiune esențială

Pe fondul digitalizării accelerate, crește și importanța formării etice. „Tehnologia are un impact major asupra societății, iar absolvenții trebuie să fie conștienți de implicațiile morale ale deciziilor lor – de la utilizarea datelor până la sustenabilitate și impact social. Formarea profesională nu poate fi separată de responsabilitatea civică”, afirmă acesta.

O nouă paradigmă în educație

În opinia lui Marilen Gabriel Pirtea, universitățile trebuie să depășească modelul tradițional centrat exclusiv pe transmiterea de informații și să adopte o abordare holistică, care integrează competențe cognitive, sociale, digitale și etice într-un curriculum coerent și orientat spre viitor.

„Nu este vorba despre renunțarea la excelența academică, ci despre extinderea ei. Într-o lume marcată de volatilitate și transformare continuă, avantajul competitiv al absolvenților nu va mai consta doar în ceea ce știu, ci în capacitatea lor de a învăța, de a colabora și de a se adapta. Universitățile care înțeleg această schimbare nu doar că își vor păstra relevanța, ci vor deveni actori centrali în modelarea economiei și societății viitorului”, a concluzionat rectorul UVT.