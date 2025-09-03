dark
Drone, rachete și arme laser: ce a prezentat China la parada militară de la Beijing

George Radu
3 septembrie 2025
Parada militară de Ziua Victoriei de la beijing
Ziua Victoriei, Credit foto: Deng Hua / Xinhua News / Profimedia
Președintele chinez Xi Jinping a condus miercuri o paradă militară grandioasă în centrul Beijingului, care a marcat cea de-a 80-a aniversare a încheierii celui de-al Doilea Război Mondial. Evenimentul a oferit o ocazie rară de a vedea public o parte din arsenalul tot mai sofisticat al Armatei Populare de Eliberare și capacitatea Chinei de a-și proiecta puterea dincolo de propriile granițe, informează Reuters.

Rachete nucleare de ultimă generație

Parada a fost marcată de prezentarea rachetelor nucleare capabile să fie lansate de pe mare, uscat și aer – o demonstrație publică fără precedent a ceea ce China numește „triada” nucleară. Printre rachetele expuse s-au aflat:

  • Jinglei-1 – rachetă aeriană de lungă distanță;
  • Julang-3 – rachetă intercontinentală lansată de pe submarine;
  • Dongfeng-61 (DF-61) și Dongfeng-31 – rachete intercontinentale terestre, considerate arme strategice pentru protecția suveranității și demnității naționale.

Racheta Dongfeng-5C (DF-5C), prezentată în cadrul paradei, este cea mai recentă versiune a unui program început în anii 1970. Cu motor cu combustibil lichid, aceasta poate lansa multiple focoase independente asupra unei singure ținte.

De asemenea, parada a inclus rachete hipersonice anti-navă, testate anterior de China împotriva modelurilor portavioanelor americane, precum și rachete de croazieră și alte sisteme hipersonice cu „capacități de luptă în toate condițiile meteorologice”, potrivit mass-mediei de stat.

Arme laser

China dezvoltă arme laser ca apărare împotriva atacurilor cu drone. Gama completă de sisteme anti-dronă prezentate la paradă a inclus tunuri cu rachete, arme laser de mare energie și arme cu microunde de mare putere.

Mass-media de stat a precizat că acestea reprezintă o „triadă” în sistemele anti-dronă ale Armatei Populare de Eliberare.

Drone

China a prezentat drone care pot opera sub apă și în aer, inclusiv drone pentru recunoaștere și atacarea țintelor. De asemenea, au fost expuse elicoptere fără pilot, concepute pentru a fi lansate de pe nave.

Sistemele bazate pe mare au inclus submarine, nave de suprafață și un sistem de lansare de mine.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

