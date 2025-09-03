Drone, rachete și arme laser: ce a prezentat China la parada militară de la Beijing

Președintele chinez Xi Jinping a condus miercuri o paradă militară grandioasă în centrul Beijingului, care a marcat cea de-a 80-a aniversare a încheierii celui de-al Doilea Război Mondial. Evenimentul a oferit o ocazie rară de a vedea public o parte din arsenalul tot mai sofisticat al Armatei Populare de Eliberare și capacitatea Chinei de a-și proiecta puterea dincolo de propriile granițe, informează Reuters.
Rachete nucleare de ultimă generație
Parada a fost marcată de prezentarea rachetelor nucleare capabile să fie lansate de pe mare, uscat și aer – o demonstrație publică fără precedent a ceea ce China numește „triada” nucleară. Printre rachetele expuse s-au aflat:
- Jinglei-1 – rachetă aeriană de lungă distanță;
- Julang-3 – rachetă intercontinentală lansată de pe submarine;
- Dongfeng-61 (DF-61) și Dongfeng-31 – rachete intercontinentale terestre, considerate arme strategice pentru protecția suveranității și demnității naționale.
Racheta Dongfeng-5C (DF-5C), prezentată în cadrul paradei, este cea mai recentă versiune a unui program început în anii 1970. Cu motor cu combustibil lichid, aceasta poate lansa multiple focoase independente asupra unei singure ținte.
De asemenea, parada a inclus rachete hipersonice anti-navă, testate anterior de China împotriva modelurilor portavioanelor americane, precum și rachete de croazieră și alte sisteme hipersonice cu „capacități de luptă în toate condițiile meteorologice”, potrivit mass-mediei de stat.
Arme laser
China dezvoltă arme laser ca apărare împotriva atacurilor cu drone. Gama completă de sisteme anti-dronă prezentate la paradă a inclus tunuri cu rachete, arme laser de mare energie și arme cu microunde de mare putere.
Mass-media de stat a precizat că acestea reprezintă o „triadă” în sistemele anti-dronă ale Armatei Populare de Eliberare.
Drone
China a prezentat drone care pot opera sub apă și în aer, inclusiv drone pentru recunoaștere și atacarea țintelor. De asemenea, au fost expuse elicoptere fără pilot, concepute pentru a fi lansate de pe nave.
Sistemele bazate pe mare au inclus submarine, nave de suprafață și un sistem de lansare de mine.