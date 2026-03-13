Un amplu scandal de fraudă lovește sistemul de înmatriculare auto din Franța. Aproape un milion de vehicule ar circula pe șoselele țării cu înmatriculări ilegale, iar statul a pierdut sute de milioane de euro din taxe și amenzi neîncasate, potrivit unui raport al Curții de Conturi, citat de BBC.

Problema nu este doar financiară. Autoritățile avertizează că vulnerabilitățile din sistem au permis și circulația unor mașini sau camioane nesigure, ceea ce poate pune în pericol viețile participanților la trafic. În plus, mecanismul a fost exploatat și de rețele infracționale.

Raportul Curții de Conturi descrie o situație alarmantă. Vulnerabilitățile sistemului „au permis întregii game de infracțiuni – de la delicte minore la crimă organizată – să pătrundă în sistemul de înmatriculare pentru a-și atinge scopurile frauduloase”.

Cum a apărut problema

Frauda își are originile în 2017, când guvernul francez a decis să reformeze sistemul de înmatriculare a vehiculelor (SIV). Reforma urmărea să rezolve o problemă veche: timpii foarte mari de așteptare pentru eliberarea documentelor auto.

Pentru a accelera procesul, aproximativ 2.000 de funcționari publici au fost redistribuiți către alte activități, iar dealerii auto au primit acces direct la registrul electronic al vehiculelor. În teorie, aceștia puteau emite rapid documentele pentru clienți.

În practică, sistemul s-a bazat aproape exclusiv pe buna-credință a operatorilor. Iar acest lucru s-a dovedit rapid o vulnerabilitate majoră.

Potrivit Curții de Conturi, sute de intermediari fără scrupule au profitat de situație. Aceștia au creat companii fantomă și au obținut acces la baza de date oficială, pe care au început să o modifice contra cost.

300 de companii fictive implicate

Raportul arată că aproximativ un milion de vehicule ar fi fost înmatriculate prin intermediul a aproape 300 de „societăți fictive care funcționau fără niciun control din partea statului”.

Pentru poliție, documentele prezentate de șoferi păreau perfect valide. În realitate, atunci când autoritățile încercau să verifice mașina sau proprietarul, aceștia nu mai puteau fi identificați.

Impactul financiar este considerabil.

„Numai pentru anii 2022–2024, prejudiciul financiar a fost de 550 de milioane de euro (475 de milioane de lire sterline), reprezentând neîncasarea taxelor de înmatriculare și a amenzilor pentru depășirea vitezei și parcarea ilegală”, se arată în raport.

În total, auditorii au identificat nu mai puțin de 30 de tipuri diferite de fraude legate de acest sistem. Printre ele se numără evitarea taxelor de mediu pentru mașinile foarte poluante, modificarea rezultatelor testelor de siguranță rutieră sau ascunderea identității proprietarilor anteriori ai vehiculelor.

De la Rolls-Royce „pentru persoane cu dizabilități” la mașini folosite de traficanți

Investigațiile presei franceze au scos la iveală și exemple concrete.

Într-un reportaj dedicat fenomenului, ziarul Le Monde a relatat cazul unui așa-numit „SIV-eur” – termen folosit de poliție pentru fraudatorii care manipulează sistemul.

Acesta ar fi ajutat un importator de mașini de lux să evite plata unor taxe consistente. Soluția găsită a fost una aparent absurdă: vehicule Rolls-Royce și Mercedes au fost înregistrate în sistem ca mașini adaptate pentru persoane cu dizabilități, categorie scutită de taxe.

Frauda nu se oprește aici. Vehiculele furate pot fi reînmatriculate prin aceste mecanisme pentru a evita detectarea, iar grupările de traficanți de droguri folosesc mașinile înregistrate astfel pentru transporturi rapide – așa-numitele curse „go-fast” pe autostrăzi.

Un semnal de alarmă pentru poliție

Autoritățile au început să suspecteze existența unei probleme sistemice după ce au observat o creștere neobișnuită a încălcărilor grave ale limitelor de viteză.

Potrivit ziarului Le Figaro, poliția a remarcat o creștere de 160% a cazurilor de viteză excesivă între 2016 și 2022. Verificările ulterioare au arătat că multe dintre aceste vehicule aveau plăcuțe sau înmatriculări falsificate.

Curtea de Conturi susține că statul francez a fost neglijent în modul în care a gestionat accesul la sistem. În total, aproximativ 30.000 de dealeri aveau posibilitatea de a accesa registrul SIV, iar verificările privind acreditările lor au fost minime.

În practică, procedura era extrem de simplă: oricine putea înființa o companie fantomă și apoi solicita accesul la registru, iar cererea era, de regulă, aprobată.

„Asta se întâmplă când încerci să reduci dimensiunea statului. Înainte, oamenii trebuiau să stea la coadă două ore pentru a-și obține documentele. Toată lumea se plângea, dar măcar totul era verificat corespunzător”, a declarat o sursă din interior pentru ziarul Le Monde.

Autoritățile promit măsuri

Ministerul de Interne al Franței recunoaște acum amploarea problemei. Oficialii spun că au început deja să aplice măsuri pentru a limita fraudele.

Un plan de acțiune anunțat anul trecut a dus la creșterea numărului de cazuri descoperite, iar accesul la sistemul SIV a fost restrâns semnificativ. Autorizațiile acordate dealerilor au fost reduse drastic, iar controalele au devenit mai stricte.

Cu toate acestea, dimensiunea reală a fraudei ar putea fi mult mai mare decât se credea inițial. Iar pentru autoritățile franceze, scandalul ridică o întrebare incomodă: cât de sigur este, de fapt, sistemul care gestionează înmatriculările auto.