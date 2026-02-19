Directorul general al Meta Platforms și fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a apărat miercuri sistemele de verificare a vârstei utilizate de Instagram, în cadrul unui proces de amploare privind presupusa dependență generată de rețelele sociale, desfășurat la Los Angeles. El a susținut că o parte dintre utilizatori furnizează informații false despre vârstă pentru a accesa platforma, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Zuckerberg a depus pentru prima dată mărturie în fața unui juriu într-un proces intentat împotriva Meta și a Google, compania-mamă a YouTube, deținută de Alphabet Inc.. Reclamanții susțin că platformele ar fi fost concepute deliberat pentru a crea dependență și pentru a provoca prejudicii utilizatorilor, asemănător produselor din industria tutunului.

Acțiunea în instanță a fost deschisă de o tânără de 20 de ani, identificată drept K.G.M., care afirmă că utilizarea rețelelor sociale înainte de vârsta de zece ani i-ar fi provocat dependență și i-ar fi agravat depresia și gândurile suicidare.

„Instagram nu a permis niciodată accesul copiilor sub 13 ani”

Zuckerberg a declarat însă că Instagram nu a permis niciodată accesul copiilor sub 13 ani și că politica firmei a fost clară în acest sens. El a adăugat că există „un număr semnificativ” de utilizatori care mint în privința vârstei pentru a folosi serviciile companiei.

Avocații reclamantei i-au prezentat un document potrivit căruia, până în 2018, aproximativ patru milioane de utilizatori ai Instagram aveau sub 13 ani, reprezentând circa 30% dintre copiii americani cu vârste între 10 și 12 ani la acel moment, conform informațiilor citate de Los Angeles Times.

Zuckerberg a respins și acuzațiile potrivit cărora ar fi fost instruit cum să depună mărturie

În timpul audierii, care a durat peste trei ore, Zuckerberg a respins și acuzațiile potrivit cărora ar fi fost instruit cum să depună mărturie. Deși a mai fost audiat în Congresul SUA și în alte proceduri oficiale, este pentru prima dată când își apără în fața unui juriu una dintre platforme, în prezența mai multor părinți care susțin că produsele Meta au contribuit la tragedii familiale.

Printre aceștia s-a numărat și Lori Schott, care și-a pierdut fiica prin sinucidere și care susține că firmele de tehnologie știau că anumite mecanisme de design afectează sănătatea mintală a tinerilor.

Aproximativ 1.500 de cauze similare aflate pe rol în Statele Unite

Procesul, început pe 9 februarie la Curtea Superioară din Los Angeles, ar putea crea un precedent pentru aproximativ 1.500 de cauze similare aflate pe rol în Statele Unite. Judecătoarea Carolyn B. Kuhl a avertizat că nu va permite utilizarea ochelarilor inteligenți în sala de judecată și a interzis orice formă de recunoaștere facială a juraților.

Separat, Meta se confruntă cu un alt proces în statul New Mexico, unde autoritățile acuză compania că nu a protejat suficient minorii și că platformele sale ar fi facilitat activități ilegale.