Gigantul tehnologic american Microsoft va investi 17,5 miliarde de dolari în India, „cea mai mare investiţie făcută vreodată în Asia”, a anunţat marţi directorul general Satya Nadella pe rețeaua X, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Pentru a sprijini ambiţiile ţării, Microsoft se angajează să investească 17,5 miliarde de dolari – cea mai mare investiţie a noastră de până acum în Asia – pentru a ajuta la construirea infrastructurii suverane, a competenţelor şi a capacităţilor necesare pentru un viitor în care inteligenţa artificială este prioritatea Indiei”, a declarat Nadella într-un mesaj pe X, fără a oferi mai multe detalii.

Directorul general de la Microsoft a făcut anunţul după o întâlnire cu prim-ministrul Narendra Modi la New Delhi, mulţumind-i liderului indian pentru „o conversaţie fructuoasă cu privire la oportunităţile pe care le oferă inteligenţa artificială în India”.

Microsoft anunţase deja anul acesta un plan de investiţii de trei miliarde de dolari în India, concentrându-se pe inteligenţa artificială şi infrastructura cloud în următorii doi ani.

Mai multe corporaţii au anunţat investiţii mari în acest an în ţara din sudul Asiei, cea mai populată ţară din lume şi a cincea cea mai mare economie, care se preconizează că va avea peste 900 de milioane de utilizatori de internet la sfârşitul anului.

Inteligenţa artificială se bucură de o atenţie deosebită; startup-ul american Anthropic şi-a dezvăluit planul de a deschide un birou în India în octombrie. CEO-ul său, Dario Amodei, s-a întâlnit şi cu Narendra Modi.

La rândul său, Google a anunţat în octombrie o investiţie de 15 miliarde de dolari în următorii cinci ani, precum şi construirea unui centru de date masiv şi a unui hub de inteligenţă artificială în ţară.

OpenAI a anunţat deschiderea iminentă a unui birou în India. CEO-ul său, Sam Altman, a subliniat că utilizarea ChatGPT în India s-a multiplicat de patru ori în ultimul an.

La rândul său, compania de inteligenţă artificială Perplexity a anunţat în iulie un parteneriat major cu gigantul indian de telecomunicaţii Airtel, oferind celor 360 de milioane de clienţi ai săi un abonament gratuit de un an la Perplexity Pro.

Însă intenţia Indiei de a deveni un centru global de tehnologie şi inteligenţă artificială contrastează cu reglementările digitale din ce în ce mai stricte. Conform unor informaţii apărute recent în mass-media, autorităţile elaborează planuri pentru a se asigura că producătorii permit urmărirea locaţiei prin satelit în smartphone-uri care nu pot fi dezactivate de utilizatori – o propunere pentru care grupurile pentru drepturile omului au tras un semnal de alarmă.