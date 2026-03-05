Ministerul Afacerilor Interne (MAI) lansează proiectul „MAI Digital”, menit să transforme digital 15 servicii publice esențiale, cu scopul de a elimina deplasările fizice la ghișeu și de a simplifica interacțiunea dintre cetățeni și stat.

Bugetul proiectului este de 657 milioane lei, asigurat prin fonduri europene nerambursabile (Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027) și fonduri de la bugetul de stat, iar termenul de finalizare este 2030.

Prin acest hub digital, populația, mediul de afaceri și instituțiile guvernamentale vor putea accesa serviciile online de oriunde și oricând.

Potrivit notei de fundamentare a hotărârii de guvern, cele mai importante șase servicii care vor fi complet digitalizate sunt:

Regim permise de conducere și înmatriculări

Programări și eliberare documente online

Înmatricularea vehiculelor și transcrierea dreptului de proprietate

Preschimbarea permisului de conducere fără prezență fizică (ex. duplicate, reînnoiri)

Evidență a persoanelor și stare civilă

Cereri online pentru certificate de naștere, căsătorie sau deces

Înregistrarea domiciliului și viza de flotant

Pașapoarte

Cereri, programări și gestionarea plăților pentru documentele de călătorie

Servicii ale Poliției Române (IGPR)

Cazier judiciar electronic complet securizat

Depunere online a sesizărilor și petițiilor

Cazier auto: istoricul sancțiunilor rutiere

Inspectoratul General pentru Imigrări

Digitalizarea dosarelor pentru permise de ședere și avize de muncă pentru cetățenii străini

Situații de urgență (IGSU)

Depunerea documentației tehnice și obținerea autorizațiilor ISU în format electronic.

Proiectul este aliniat cu Deceniul Digital 2030 și reprezintă o etapă crucială pentru atingerea obiectivului ca toate serviciile publice să fie disponibile online până în 2030.

Acest demers va transforma interacțiunea cu statul, reducând birocrația și timpul necesar pentru obținerea documentelor esențiale, atât pentru cetățeni, cât și pentru mediul de afaceri.