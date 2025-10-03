Actualul blocaj guvernamental din SUA este diferit de toate celelalte / Cum va fi afectată cercetarea științifică

Începând cu 1 octombrie, guvernul federal al SUA a intrat într-o perioadă de paralizie bugetară, după ce Congresul nu a reușit să aprobe un proiect de lege de finanțare pentru a menține guvernul în funcțiune. Spre deosebire de alte închideri din trecut, cea actuală vine cu amenințarea unor concedieri în masă ale angajaților federali, inclusiv zeci de mii de cercetători și oameni de știință, informează prestigioasa revistă Nature.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Administrația președintelui Donald Trump a emis instrucțiuni agențiilor federale de a lua în considerare trimiterea în concediu a personalului implicat în proiecte ale căror finanțări nu mai sunt aprobate și care nu corespund „priorităților președintelui”. Experții avertizează că măsura ar putea afecta funcționarea agențiilor științifice și ar duce la pierderi uriașe în acest domeniu.

Impact direct asupra cercetării

Mai multe agenții au anunțat deja reduceri semnificative de personal. La NSF, aproximativ 75% din angajați urmează să fie trimiși în concediu, în timp ce la NASA vor fi menținute doar operațiunile esențiale pentru sateliți. CDC și NIH vor păstra doar funcțiile vitale, și vor trimite în concediu fără plată majoritatea angajaților. Activitățile legate de administrarea concedierilor sunt exceptate de la blocaj, potrivit ghidurilor oficiale.

Specialiștii atrag atenția că întreruperea cercetării poate avea efecte pe termen lung. „Închiderile pot afecta semnificativ activitatea științifică, iar impactul depinde de cât va dura oprirea”, spune Joanne Padrón Carney, oficial la Asociația Americană pentru Avansul Științei.

Reacții și proteste

Angajații federali au protestat în capitala Washington pe 29 septembrie, și au subliniat că știința americană, lider mondial în inovare, este amenințată. „Congresul are un moment rar pentru a verifica excesele executivului și trebuie să acționeze”, a declarat Mark Histed, neurocercetător la NIH.

Cu toate că unele voci văd oportunitatea pentru Congres de a limita măsurile administrației, incertitudinea planează asupra duratei închiderii și a impactului real asupra angajaților și cercetării.

O situație fără precedent

Spre deosebire de închiderile anterioare, actuala oprire federală implică amenințarea concedierilor în masă, ceea ce ar putea afecta aproximativ 300.000 de angajați până la sfârșitul anului. Până acum, niciuna dintre agențiile contactate nu a oferit detalii despre implementarea efectivă a acestor măsuri.

Pe termen scurt, cercetarea non-guvernamentală și programele de granturi pentru proiecte științifice sunt deja afectate, iar comunitatea științifică urmărește cu atenție evoluția situației, care ar putea avea consecințe profunde pentru programele americane de cercetare și inovare.