Într-o lovitură de imagine care ridică serioase semne de întrebare asupra vulnerabilității oficialilor de rang înalt de la Washington, hackerii asociați cu Teheranul au reușit să spargă contul personal de email al directorului FBI, Kash Patel.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Informația, confirmată parțial de oficiali din Departamentul de Justiție, a explodat vineri, când gruparea cunoscută sub numele de Handala Hack Team a început să publice online fragmente din viața privată a șefului poliției federale americane, scrie Reuters.

Selfie-uri cu rom și trabucuri: viața privată a lui Patel, expusă pe internet

Metoda aleasă de atacatori nu este doar tehnică, ci și una de umilire publică. Pe site-ul lor oficial, hackerii au proclamat victoria, avertizând că Patel „își va găsi acum numele pe lista victimelor hackuite cu succes”.

Pentru a-și susține afirmațiile, aceștia au postat o serie de fotografii personale în care directorul FBI apare în ipostaze relaxate: fumând trabucuri, la volanul unei mașini decapotabile de epocă sau făcându-și selfie-uri în oglindă, având alături o sticlă mare de rom.

Dincolo de latura anecdotică a imaginilor, breșa de securitate este profundă. Peste 300 de emailuri din perioada 2010–2019 au fost deja scurse online, eșantionul cuprinzând atât corespondență personală, cât și mesaje care par să aibă caracter profesional.

Cine se ascunde în spatele „Handala”?

Deși se prezintă drept un grup de „justițiari” pro-palestinieni, experții occidentali în securitate cibernetică sunt convinși că Handala este, în realitate, o fațadă pentru unitățile de elită ale guvernului iranian. Strategia de tip „hack-and-leak” (atac și scurgere de informații) are un scop psihologic precis:

„Iranienii folosesc tot ce au la dispoziție pentru a-i face pe oficialii americani să se simtă vulnerabili”, explică Gil Messing, reprezentant al firmei israeliene Check Point.

Această ofensivă vine într-un moment de tensiune maximă între SUA, Israel și Republica Islamică. Recent, aceeași grupare a susținut că a atacat compania americană Stryker și a sustras date de la angajații Lockheed Martin din Orientul Mijlociu, demonstrând o rază de acțiune tot mai mare.

Veridicitatea datelor și un istoric îngrijorător

Deși FBI a păstrat tăcerea până în acest moment, un oficial din Departamentul de Justiție a admis pentru Reuters că materialele publicate par autentice. Mai mult, adresa de Gmail vizată fusese deja identificată în trecut de District 4 Labs ca fiind asociată cu Patel în breșe de securitate anterioare.

Din păcate, incidentul nu este o premieră în peisajul politic american:

2015: Un grup de adolescenți a reușit să acceseze contul AOL al fostului director CIA, John Brennan.

2016: Celebrele emailuri ale lui John Podesta au fost publicate via WikiLeaks după o breșă similară.

2023: Grupul „Robert” susținea că deține 100 GB de date de la apropiați ai lui Donald Trump, inclusiv de la Susie Wiles.

Perspective sumbre: Războiul digital continuă

O evaluare a serviciilor de informații americane, analizată la începutul lunii martie, avertiza deja că Iranul ar putea recurge la atacuri cibernetice de intensitate redusă asupra infrastructurii digitale a SUA. Scenariul pare să se confirme, iar temerile privind noi scurgeri de date rămân ridicate.

În timp ce Google nu a oferit încă un punct de vedere oficial legat de compromiterea serviciului Gmail, experții avertizează că utilizarea conturilor personale pentru discuții care pot atinge sfera profesională rămâne „călcâiul lui Ahile” pentru oficialii de la vârful puterii.