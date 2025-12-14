Reddit a dat în judecată guvernul australian, contestând legea care interzice accesul persoanelor sub 16 ani la rețelele sociale. Compania cere Înaltei Curți a Australiei ca legea să fie anulată, susținând că aceasta afectează libertatea de comunicare politică, transmite Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Prima interdicție de acest tip

Acțiunea a fost depusă la două zile după intrarea în vigoare a interdicției, considerată prima de acest tip aplicată la nivel național. Reddit afirmă că legea interferează cu dreptul la comunicare politică, un drept implicit garantat de Constituția Australiei.

În documentele depuse la instanță, compania cu sediul în San Francisco arată că, inclusiv în cazul în care legea ar fi menținută, Reddit ar trebui exceptată de la aplicarea acesteia. Potrivit argumentelor prezentate, platforma nu se încadrează în definiția legală a unei rețele sociale, așa cum este formulată în legislație.

Guvernul australian în rol de pârât

Pârâții în acest dosar sunt guvernul australian și ministrul comunicațiilor, Anika Wells. Reddit subliniază că Australia se numără printre cele mai importante piețe ale sale și avertizează asupra impactului pe care legea l-ar putea avea asupra utilizatorilor și funcționării platformei.

A doua contestare majoră

Procesul inițiat de Reddit reprezintă a doua contestare majoră a noii legislații. Luna trecută, doi adolescenți, susținuți de un grup libertarian australian, au deschis o acțiune similară în instanță. Implicarea unei companii din Silicon Valley, cu o capitalizare de piață estimată la 44 de miliarde de dolari, ridică însă miza confruntării juridice și sporește resursele disponibile pentru o luptă de durată.

Un succes al Reddit ar putea crea un precedent și ar putea încuraja și alte platforme digitale să conteste legea. Printre companiile afectate de noile reguli se numără Meta, Alphabet și TikTok, care au criticat măsura înainte de intrarea sa în vigoare.

Reacția guvernului

Guvernul australian a respins argumentele companiei. Un purtător de cuvânt al ministrului comunicațiilor a declarat că executivul este „de partea părinților și copiilor australieni, nu a platformelor” și că va „rămâne ferm pentru a proteja tinerii australieni de efectele nocive ale rețelelor sociale”.

Ministrul sănătății, Mark Butler, a criticat la rândul său demersul Reddit. „Reddit a intentat acest proces pentru a-și proteja profiturile, nu dreptul tinerilor la exprimare politică”, a spus Butler. El a adăugat că guvernul va combate acțiunea „la fiecare pas”.

Butler a comparat strategia companiei cu acțiunile desfășurate în trecut de industria tutunului împotriva reglementărilor stricte. „Este un tip de acțiune pe care am văzut-o în mod repetat din partea Big Tobacco. Vedem același lucru acum din partea unor platforme de social media sau a marilor companii din tehnologie”, a declarat ministrul.

Detalii despre lege și conformare

Legea contestată a intrat în vigoare pe 10 decembrie și stabilește o vârstă minimă obligatorie de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale. Platformele care nu respectă regula riscă amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni. Utilizatorii minori și îngrijitorii acestora nu sunt sancționați.

Pentru a se conforma, companiile spun că folosesc tehnologii precum inferența vârstei, bazată pe activitatea online, sau estimarea vârstei prin analizarea unui selfie. Aceste metode au fost criticate din cauza riscurilor potențiale legate de confidențialitate.

Argumentele Reddit

Reddit a transmis că legea „ridică probleme serioase de confidențialitate și exprimare politică pentru toți utilizatorii de internet”. Compania a precizat că aceste riscuri au stat la baza deciziei de a cere ca actul normativ să fie anulat.

În documentul de 12 pagini depus la Înalta Curte, Reddit susține că excluderea persoanelor sub 16 ani de pe platformă va limita accesul acestora la dezbateri politice. „Cetățenii australieni sub vârsta de 16 ani vor deveni, în câțiva ani, dacă nu chiar luni, alegători. Alegerile lor vor fi influențate de comunicarea politică la care au acces înainte de a împlini 18 ani”, se arată în document.