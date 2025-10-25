Inteligența artificială poate identifica semne de depresie în mesajele online

Un studiu recent arată că tehnologiile de inteligență artificială (AI) pot detecta semne de depresie în mesajele online cu o acuratețe de până la 96%, potrivit cercetării publicate în Corpus-Based Studies Across Humanities, informează Phys.org.

Cercetătorii au analizat 40.000 de postări de pe Reddit, și au comparat două comunități: r/depression, dedicată discuțiilor despre sănătatea mintală, și r/relationship_advice, unde utilizatorii discută probleme cotidiene. Rezultatele au arătat că mesajele din forumul despre depresie conțineau frecvent cuvinte la persoana întâi și expresii care reflectă lipsa speranței sau izolarea emoțională, precum „Nu știu ce să fac”.

„Chiar și când cineva nu spune direct «Sunt deprimat», cuvintele sale pot transmite durere și suferință,” a explicat Youngmeen Kim, doctorand în lingvistică aplicată și autor principal al studiului.

De ce Reddit?

Platforma Reddit a fost aleasă pentru caracterul său anonim, care permite utilizatorilor să se exprime mai liber decât pe alte rețele sociale, fapt care creează un mediu potrivit pentru analiza sănătății mintale.

Cercetătorii au folosit modele de învățare automată și metode AI de tip LLM pentru a identifica tipare tematice în postări. Printre constatările surprinzătoare se numără legătura dintre anumite sărbători, precum Crăciunul, și sentimente de singurătate sau stres care pot accentua simptomele depresive.

Un instrument complementar pentru sănătatea mintală

Studiul nu are scopul de a diagnostica persoane, însă metoda ar putea fi folosită pentru crearea unor sisteme de avertizare timpurie, sprijinind moderatorii de rețele sociale și experții în sănătate.

„AI nu înlocuiește experții în sănătate mintală, ci servește ca un instrument care ajută la identificarea celor care ar putea avea nevoie de sprijin,” a subliniat Kim.